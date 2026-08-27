День российского кино отметят в Саратовской «Победе»

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В Саратове 27 августа пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Российского кино. Оно состоится в 12.00 в кинотеатре «Победа» (пл. Кирова, 1).Профессиональный праздник кинематографистов посвятят Году единства народов России. В кинотеатре соберутся деятели культуры и кино региона.В числе гостей – представители регионального министерства культуры, ветераны киноотрасли, участники СВО, региональные СМИ.На сцене кинотеатра в этот день наградят победителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший кинозал Саратовской области» и лучших работников киноотрасли.Специальным гостем станет один из учеников Народного артиста России Александра Галко.