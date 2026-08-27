27 августа 2026 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 27 августа
Михаил Торгашин представляет Саратовскую область на международном форуме «Технопром-2026»
17:00 | 27 августа
В области внесены изменения в нормативы градостроительного проектирования
16:45 | 27 августа
Работник культуры приветствовала возвращение кинотеатра «Саратов» в госсобственность  
16:30 | 27 августа
День российского кино отметят в Саратовской «Победе»
15:30 | 27 августа
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за семь месяцев 2026 года  
14:30 | 27 августа
В Саратове создадут метрологический центр для калибровки высокотехнологичного геофизического оборудования
13:30 | 27 августа
Театральный теплоход причалит в Саратове: стартует фестиваль-лаборатория «ГИТИС. Фест»  
12:30 | 27 августа
Для инвестора, готового сохранить дом с проездной аркой и изразцами, открыто окно возможностей в областном центре
11:00 | 27 августа
Торжественное открытие форума «Россия. Саратов. Культура» проведет популярный ведущий Первого канала
10:30 | 27 августа
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День российского кино отметят в Саратовской «Победе»

Новости
День российского кино отметят в Саратовской «Победе»

 
В Саратове 27 августа пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Российского кино. Оно состоится в 12.00 в кинотеатре «Победа» (пл. Кирова, 1).
 
Профессиональный праздник кинематографистов посвятят Году единства народов России. В кинотеатре соберутся деятели культуры и кино региона.
 
В числе гостей – представители регионального министерства культуры, ветераны киноотрасли, участники СВО, региональные СМИ.
 
На сцене кинотеатра в этот день наградят победителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший кинозал Саратовской области» и лучших работников киноотрасли.
 
Специальным гостем станет один из учеников Народного артиста России Александра Галко.
 