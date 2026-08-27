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16:45 | 27 августа
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16:30 | 27 августа
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15:30 | 27 августа
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14:30 | 27 августа
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13:30 | 27 августа
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12:30 | 27 августа
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11:00 | 27 августа
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10:30 | 27 августа
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10:30 | 27 августа
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Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за семь месяцев 2026 года  

Новости
Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за семь месяцев 2026 года  

По состоянию на 1 августа 2026 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 138,5 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений за семь месяцев текущего года достиг 97,4 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили свыше 62% общей суммы.
 
Расходы консолидированного бюджета области составили 147,1 млрд рублей, из них на финансирование отраслей социальной сферы направлено 102,6 млрд рублей, или 69,7%.  
 
Подробнее об исполнении бюджета – на портале
«Открытый  бюджет Саратовской области».
 
Министерство финансов Саратовской области