Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за семь месяцев 2026 года  

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По состоянию на 1 августа 2026 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 138,5 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых поступлений за семь месяцев текущего года достиг 97,4 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили свыше 62% общей суммы.Расходы консолидированного бюджета области составили 147,1 млрд рублей, из них на финансирование отраслей социальной сферы направлено 102,6 млрд рублей, или 69,7%.Подробнее об исполнении бюджета – на портале«Открытый бюджет Саратовской области».Министерство финансов Саратовской области