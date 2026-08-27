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В Саратове создадут метрологический центр для калибровки высокотехнологичного геофизического оборудования

Новости
В Саратове создадут метрологический центр для калибровки высокотехнологичного геофизического оборудования

 
В Саратове реализуется инвестиционный проект по созданию метрологического центра для калибровки высокотехнологичного геофизического оборудования. Инициатором проекта выступает ООО «ЛОГСЕРВИС» (входящий в структуру Группы компаний «КАРСАР») — ведущее сервисное предприятие на российском нефтесервисном рынке.
 
В рамках проекта планируется строительство специализированного помещения для работы с источниками ионизирующего излучения, создание дополнительной калибровочной скважины, закупка эталонов, имитаторов и стандартных образцов, а также оснащение испытательных стендов и аттестация рабочих мест метрологов.
 
«Общий объём инвестиций в проект составляет 120 млн руб. Срок реализации проекта рассчитан до 2028 года. На сегодняшний день проектные работы выполнены на 90%, разрешительная документация – на 75%, ведутся тендерные процедуры по закупке оборудования», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.
 
Запуск центра и начало оказания услуг запланированы на 2028 год.
 
Фото: ООО «ЛОГСЕРВИС»
Министерство инвестиционной политики Саратовской области