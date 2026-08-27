Театральный теплоход причалит в Саратове: стартует фестиваль-лаборатория «ГИТИС. Фест»  

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В Саратовской области 31 августа стартует традиционный фестиваль‑лаборатория «ГИТИС.Фест». Открытие мероприятия пройдёт на сцене областного театра кукол «Теремок», откуда начнётся большая творческая навигация по регионам Приволжья и Центральной России.В этом году фестиваль расширяет географию участников: к коллективам из Приволжского и Центрального федеральных округов присоединятся актёры из Китая и Кыргызстана. В число участников вошли лауреаты фестиваля «Театральное Приволжье» — молодые артисты из регионов, отобранные по результатам конкурсного отбора, а также студенты и преподаватели актёрских, режиссёрских, музыкальных, сценографических и театроведческих факультетов ГИТИСа и других театральных вузов Приволжья и Центрального округа.В рамках проекта пройдут творческие лаборатории, мастер‑классы, показательные постановки и дискуссионные площадки. Мероприятие направлено на поддержку молодого театрального поколения, обмен профессиональными практиками и укрепление международных культурных связей. Проводится по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.