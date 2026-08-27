Для инвестора, готового сохранить дом с проездной аркой и изразцами, открыто окно возможностей в областном центре

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Стать владельцем здания с историей в Саратове можно за символическую цену. В областном центре проходит приём заявок на участие в торгах по продаже объекта культурного наследия местного значения «Дом жилой». Он находится в Кировском районе, на улице Кутякова, 120. Стартовая цена этого лота — 1 рубль. Кроме того, вместе со зданием предоставляется в аренду земельный участок. На размышления об участии в новом проекте у инвесторов осталось только 15 дней.Один из факторов, который стоит учесть при оценке лота, — возраст здания: дом появился в начале XX века в стиле модерн. О времени строительства говорят и архивные записи: оценочная стоимость долгое время не превышала 720 рублей, а к 1918 году выросла до 2746 рублей. Специалисты относят строительство к 1910-м годам. Историки отмечают, что здание могло служить доходным домом. Позднее дом был приспособлен под жилые квартиры. В 2015 году многоквартирный жилой дом признали аварийным и расселили. Сейчас объект не эксплуатируется и ждёт реставрации.Архитектура тоже заслуживает внимания. Лицевой фасад подчёркнут боковыми ризалитами — частями здания, которые немного выступают из плоскости основной стены. В уровне первого этажа устроен арочный проезд во двор. Завершают композицию аттики и тимпаны с облицовкой керамической плиткой.Будущему собственнику необходимо будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Информация об участии в торгах и пакет документов размещены на платформе наследие.дом.рф. Узнать подробнее о данном предложении на рынке исторической недвижимости можно по ссылке