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11:00 | 27 августа
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Торжественное открытие форума «Россия. Саратов. Культура» проведет популярный ведущий Первого канала

Новости
Торжественное открытие форума «Россия. Саратов. Культура» проведет популярный ведущий Первого канала

 
4–5 сентября 2026 года в Саратове состоится культурно-исторический форум «Россия. Саратов. Культура» под лозунгом «От локального феномена — к общенациональному достоянию». Форум объединит представителей власти, профессионального культурного сообщества, журналистов, блогеров и студентов творческих вузов.
 
Программа будет построена вокруг шести направлений «Саратовского культурного кода»: музыкального, театрального, вербального, визуального, духовного и туристического.
 
Цель форума — представить Саратовскую область как значимый культурный центр России, подчеркнуть вклад региона в отечественное культурное наследие и привлечь внимание к его творческому и туристическому потенциалу.
 
Модератором  пленарного заседания  будет телеведущий «Первого канала», актер, музыкант Роман Будников – уроженец города Энгельса Саратовской области.
 
Роман Будников - яркий российский телеведущий. В разные годы Роман вел такие программы, как «Фазенда»,  «Время обедать» и «Добрый день» на Первом канале, поработал ведущим на радио «Шансон» в программе «Большие люди», а в начале карьеры вел программы на РЕН, ВКТ и телеканале «Столица» и др.
 