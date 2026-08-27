Торжественное открытие форума «Россия. Саратов. Культура» проведет популярный ведущий Первого канала

просмотров: 111

4–5 сентября 2026 года в Саратове состоится культурно-исторический форум «Россия. Саратов. Культура» под лозунгом «От локального феномена — к общенациональному достоянию». Форум объединит представителей власти, профессионального культурного сообщества, журналистов, блогеров и студентов творческих вузов.Программа будет построена вокруг шести направлений «Саратовского культурного кода»: музыкального, театрального, вербального, визуального, духовного и туристического.Цель форума — представить Саратовскую область как значимый культурный центр России, подчеркнуть вклад региона в отечественное культурное наследие и привлечь внимание к его творческому и туристическому потенциалу.Модератором пленарного заседания будет телеведущий «Первого канала», актер, музыкант Роман Будников – уроженец города Энгельса Саратовской области.Роман Будников - яркий российский телеведущий. В разные годы Роман вел такие программы, как «Фазенда», «Время обедать» и «Добрый день» на Первом канале, поработал ведущим на радио «Шансон» в программе «Большие люди», а в начале карьеры вел программы на РЕН, ВКТ и телеканале «Столица» и др.