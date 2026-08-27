55 предприятий региона стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»

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В Саратовской области состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».В этом году сразу 55 предприятий стали победителями регионального этапа. Среди них компании, которые будут представлять область на федеральном уровне: УНПК «Пищевик»; Балаковский филиал АО «Апатит»; АО «МЗ Балаково»; АО «НПП «Контакт»; АО «Волга Цемент» и другие.«Для нас такой результат — не просто впечатляющая цифра, а знак того, что для саратовского бизнеса, наших локальных брендов производство качественной продукции — действительно ключевой приоритет. За этим стоят уважение к потребителю, ответственность и любовь к своему делу. Важно подчеркнуть, что победа в таком конкурсе — это реальный экономический актив и эффективный рабочий инструмент. Такой статус помогает нашим предприятиям увеличивать продажи, завоевывать доверие покупателей и смелее выходить на новые рынки», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.