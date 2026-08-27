55 предприятий региона стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»
В Саратовской области состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».
В этом году сразу 55 предприятий стали победителями регионального этапа. Среди них компании, которые будут представлять область на федеральном уровне: УНПК «Пищевик»; Балаковский филиал АО «Апатит»; АО «МЗ Балаково»; АО «НПП «Контакт»; АО «Волга Цемент» и другие.
«Для нас такой результат — не просто впечатляющая цифра, а знак того, что для саратовского бизнеса, наших локальных брендов производство качественной продукции — действительно ключевой приоритет. За этим стоят уважение к потребителю, ответственность и любовь к своему делу. Важно подчеркнуть, что победа в таком конкурсе — это реальный экономический актив и эффективный рабочий инструмент. Такой статус помогает нашим предприятиям увеличивать продажи, завоевывать доверие покупателей и смелее выходить на новые рынки», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.