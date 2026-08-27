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«Серебряные» волонтеры из Ртищевского района за два года изготовили 120 «Леших»

Новости
«Серебряные» волонтеры из Ртищевского района за два года изготовили 120 «Леших»

 
Получатели социальных услуг области и сотрудники районных комплексных центров соцобслуживания населения с начала специальной военной операции стали бойцам надежным тылом. Они собирают для отправки на передовую продукты питания, медикаменты, предметы одежды, а также изготавливают маскировочные сети, спецкостюмы, блиндажные свечи и другие необходимые для военнослужащих изделия.
 
Так, специалисты и «серебряные» волонтеры из Ртищевского района за последние два года отправили в зону СВО более 2 тонн груза. Ими изготовлено 410 маскировочных сетей и 120 костюмов «Леший». Пункты плетения открыты в 15 селах района. «За ленточку» регулярно передаются анализаторы «Булат», техника и медикаменты.
 
Активистки старшего возраста из Александрово-Гайского района ежедневно отшивают одежду, спальные мешки и маскировочные сети. Изделия передаются бойцам лично в руки.
 
«Мы точно знаем, что одно из противодроновых пончо, созданных нашими руками, спасло жизнь бойцу. Это лучшая награда и оценка работы», – поделились участницы швейной мастерской «Шьем для СВОих».
 
Группа добровольцев «Кто, если не мы» из села Тепловка Новобурасского района с материнской заботой о защитниках плетет маскировочные сети. Также пенсионеры, старшей из которых 84 года, с любовью вяжут носки, заготавливают травяные сборы для чая.
 
«Серебряные» волонтеры из Калининского района вместе с Советом ветеранов подготовили к отправке партию гуманитарной помощи. Масксети, окопные свечи, медикаменты, кондитерские изделия и домашние заготовки переданы военнослужащим.
 