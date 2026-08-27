27 августа 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:30 | 27 августа
55 предприятий региона стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»
10:30 | 27 августа
«Серебряные» волонтеры из Ртищевского района за два года изготовили 120 «Леших»
09:30 | 27 августа
Ведущие российские  педагоги сферы культуры приедут в Саратов на профессиональный форум  
09:00 | 27 августа
В Парке покорителей космоса откроется уличная стационарная выставка к 65-летию первого полёта человека в космос
18:00 | 26 августа
Почти 1 млрд рублей с господдержкой привлек малый и средний бизнес моногородов и ОЭЗ
17:30 | 26 августа
В Балаково сделали энергоэффективное освещение территории вдоль старейшего озера
16:30 | 26 августа
Саратовские конкурсанты приступили к испытаниям в финале чемпионата «Профессионалы»
15:30 | 26 августа
«Лучший по профессии»: в пятницу станет известно имя лучшего машиниста
14:30 | 26 августа
Преподаватель Детской школы искусств имени В. В. Ковалева — победитель Всероссийского пленэра «Хранители истории»
13:30 | 26 августа
Единый день профилактики: четыре года на страже детства
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Парке покорителей космоса откроется уличная стационарная выставка к 65-летию первого полёта человека в космос

Новости
В Парке покорителей космоса откроется уличная стационарная выставка к 65-летию первого полёта человека в космос

 
28 августа в 14.00 в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина, на месте приземления спускаемого аппарата, состоится торжественное открытие уличной стационарной выставки «Первый полёт. Хроника одного события», приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос. 
 
Экспозиция организована в формате открытых стендов без защитных витрин, что обеспечивает непосредственный контакт посетителей с демонстрируемыми материалами. Маршрут выставки воспроизводит хронологию ключевых событий того дня по минутам: от утреннего сигнала в 05:30, через старт ракеты в 09:07 и легендарное «Поехали!», до четырёх минут отсутствия связи и последующего официального сообщения о приземлении.
 
На стендах представлены архивные фотографии, рассекреченные стенограммы переговоров и документы, отражающие этапы подготовки и проведения полёта.
 
Экспозиция спроектирована с учётом возрастной доступности: информационные материалы сформулированы таким образом, чтобы школьникам была понятна последовательность событий, а взрослым — предоставлена возможность оценить историческое значение полёта.
 
Площадка  приземления спускаемого аппарата в Парке покорителей космоса также предназначена как точка для фотосъёмки: естественное освещение в вечернее время придаёт локации композиционную выразительность.
 
Подробнее об открытии можно уточнить по телефону: +7 927 277-12-04.
 