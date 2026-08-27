В Парке покорителей космоса откроется уличная стационарная выставка к 65-летию первого полёта человека в космос

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28 августа в 14.00 в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина, на месте приземления спускаемого аппарата, состоится торжественное открытие уличной стационарной выставки «Первый полёт. Хроника одного события», приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос.Экспозиция организована в формате открытых стендов без защитных витрин, что обеспечивает непосредственный контакт посетителей с демонстрируемыми материалами. Маршрут выставки воспроизводит хронологию ключевых событий того дня по минутам: от утреннего сигнала в 05:30, через старт ракеты в 09:07 и легендарное «Поехали!», до четырёх минут отсутствия связи и последующего официального сообщения о приземлении.На стендах представлены архивные фотографии, рассекреченные стенограммы переговоров и документы, отражающие этапы подготовки и проведения полёта.Экспозиция спроектирована с учётом возрастной доступности: информационные материалы сформулированы таким образом, чтобы школьникам была понятна последовательность событий, а взрослым — предоставлена возможность оценить историческое значение полёта.Площадка приземления спускаемого аппарата в Парке покорителей космоса также предназначена как точка для фотосъёмки: естественное освещение в вечернее время придаёт локации композиционную выразительность.Подробнее об открытии можно уточнить по телефону: +7 927 277-12-04.