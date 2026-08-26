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Восстановленная Триумфальная арка и благоустроенный Никольский взвоз станут точкой притяжения для горожан и туристов

Новости
В Саратове открылся новый спуск к Волге – от Триумфальной арки по Никольскому взвозу. Проект реализован при поддержке губернатора Романа Бусаргина.

 
 
 
 
«Открытие Никольского взвоза и восстановленной Триумфальной арки — событие, которого город особенно ждал. Сегодня, благодаря стараниям губернатора, Саратов вновь обретает не просто красивый архитектурный объект, а важный исторический символ, связанный с памятью о визитах представителей династии Романовых на саратовскую землю.
 
В XVIII — начале XX века Саратов посещали Петр I, Александр II, Александр III, Николай II, великие князья и княгини. Эти поездки оставили заметный след в городской летописи. Особое место в ней занимает император Александр II: в музейных собраниях сохранились его личные вещи, материалы о приездах в Саратов в 1837 и 1871 годах, а также редкие фотографии Царских ворот начала XX века. Именно этот образ — торжественный въезд в город, встреча истории и городской жизни — сегодня возвращается в знакомое саратовцам пространство.
 
Почти через век Триумфальная арка вновь становится частью городского пейзажа. Для всех нас, любящих и изучающих историю Саратова, особенно важно, что восстанавливается не только архитектурный силуэт, но и сама историческая связь поколений. Город словно возвращает себе утраченную страницу, которая долгое время существовала лишь на старых фотографиях, открытках и в архивных свидетельствах», – рассказал директор Саратовского областного музея краеведения Дмитрий Кубанкин.
 
По его словам, Никольский взвоз — это новое, живое общественное пространство: место для прогулок к Волге, семейных встреч, фотографий, отдыха и знакомства гостей города с его прошлым. Восстановленная Триумфальная арка и благоустроенный Никольский взвоз, без сомнения, станут одной из точек притяжения для горожан и туристов — местом, которым Саратов может по праву гордиться.