Почти 1 млрд рублей с господдержкой привлек малый и средний бизнес моногородов и ОЭЗ

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«С момента запуска программы в конце прошлого года объем господдержки предпринимателей моногородов и ОЭЗ уже приближается к 1 млрд. Эти средства направлены на запуск новых производств, модернизацию инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Программа стала востребованным инструментом для привлечения финансирования, мы видим растущее число заявок от бизнеса», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин.В июне 2026 года после актуализации перечня моногородов охват программы был расширен: поддержка стала доступна не только предпринимателям самих моногородов, но и всех населенных пунктов, входящих в состав соответствующих муниципальных образований.«Более половины получателей льготных займов — это промышленные предприятия. Именно они аккумулируют основной потенциал для развития территорий. Еще 38% выданных льготных кредитов пришлось на сферу торговли и услуг, порядка 7% – перевозки и логистика, замыкают первую пятерку сельское хозяйство и строительство», – отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.Программа льготного кредитования Минэкономразвития России и Корпорации МСП направлена на поддержку инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в 24 моногородах и 33 особых экономических зонах, связанных с созданием новых производств, модернизацией действующих предприятий и развитием экономики монопрофильных муниципальных образований. Подать заявку для получения льготного кредита можно через Цифровую платформу МСП.РФ. Воспользоваться финансированием могут компании приоритетных отраслей, которые зарегистрированы на данных территориях, ведут там деятельность, реализуют инвестиционный проект или исполняют контракты.Напомним, что Правительство России направит дополнительно 3,5 млрд рублей на продолжение программы поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства будут выделены Корпорации МСП из резервного фонда Правительства. Объем финансирования рассчитан на реализацию программы до 2030 года.