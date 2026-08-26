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В Балаково сделали энергоэффективное освещение территории вдоль старейшего озера

Новости
В Балаково сделали энергоэффективное освещение территории вдоль старейшего озера

 
В Саратовской области благоустроили 89 общественных и дворовых территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
 
В рамках работ по благоустройству на общественных пространствах устанавливается новое энергоэффективное освещение. Такие работы, например, были проведены в этом году в Балаково на территории вдоль озера Линево. Там установили свыше 20 новых опор освещения со светодиодными светильниками. Такие светильники помогают серьезно снизить потребление электроэнергии, пространства становятся более освещенными, и соответственно, безопасными. В планах - дальнейшее благоустройство этой территории.
 
В Балаково сделали энергоэффективное освещение территории вдоль старейшего озера

Добавим, что озеро Линево занимает особое место в жизни балаковцев, люди поселились у этого водоема еще задолго до основания города. По некоторым данным, раньше озеро называлось Балаковским, и именно от него произошло имя населенного пункта. Сейчас на его берегу регулярно проходят различные массовые мероприятия.
 
«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент Владимир Путин. В рамках проекта с 2018 года благоустроили свыше 1,7 тысяч территорий», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
 
Фото администрации Балаковского района
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области