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Саратовские конкурсанты приступили к испытаниям в финале чемпионата «Профессионалы»

Новости
Саратовские конкурсанты приступили к испытаниям в финале чемпионата «Профессионалы»

 
В Калуге на площадке Федерального технопарка профессионального образования стартовала соревновательная программа финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям промышленного блока. Участники уже приступили к выполнению конкурсных заданий. Саратовскую область в финале представляют трое конкурсантов.
 
Александр Соловьев из Саратовского политехнического колледжа соревнуется в компетенции «Оптоэлектроника». Вместе с наставником Александром Яковишиным он работает над заданиями, связанными с проектированием и настройкой оптоэлектронных систем.
 
Владимир Цепков из Финансово-технологического колледжа Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И.Вавилова выступает в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Под руководством наставника Ивана Елисеева он демонстрирует навыки обслуживания и ремонта современной сельхозтехники.
 
Ольга Назарова из Саратовского архитектурно-строительного колледжа вместе с экспертом Романом Капёнкиным представляет «Союз саратовских архитекторов» в компетенции «Промышленный дизайн», где создает эскизы и прототипы промышленных изделий.
 
В рамках деловой программы финала прошло Августовское совещание системы СПО, где приняли участие заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева и руководители учреждений СПО Саратовской области.
 
«Подготовка квалифицированных кадров для экономики – одна из приоритетных задач системы образования. Чемпионат «Профессионалы» помогает выявлять талантливую молодёжь и укреплять связь между колледжами и работодателями. Наши ребята уже доказали, что являются лучшими в регионе. Теперь пришло время показать себя на всероссийском уровне. Уверена, что конкурсанты достойно представят регион», — подчеркнула заместитель министра образования области Людмила Александровна.
 
Фото: Паблик «Движение «Профессионалы» | Чемпионаты»
Министерство образования Саратовской области