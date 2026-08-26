26 августа 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 26 августа
Почти 1 млрд рублей с господдержкой привлек малый и средний бизнес моногородов и ОЭЗ
17:30 | 26 августа
В Балаково сделали энергоэффективное освещение территории вдоль старейшего озера
16:30 | 26 августа
Саратовские конкурсанты приступили к испытаниям в финале чемпионата «Профессионалы»
15:30 | 26 августа
«Лучший по профессии»: в пятницу станет известно имя лучшего машиниста
14:30 | 26 августа
Преподаватель Детской школы искусств имени В. В. Ковалева — победитель Всероссийского пленэра «Хранители истории»
13:30 | 26 августа
Единый день профилактики: четыре года на страже детства
13:30 | 26 августа
Спортивные организации региона могут войти в перечень для предоставления налогового вычета
12:30 | 26 августа
Адресную помощь в центрах соцобслуживания в этом году получили порядка 70 тысяч жителей региона  
11:38 | 26 августа
Восстановленная Триумфальная арка и благоустроенный Никольский взвоз станут точкой притяжения для горожан и туристов
11:30 | 26 августа
Саратовское швейное предприятие трудоустроит 140 человек в новый цех автоматизации
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

«Лучший по профессии»: в пятницу станет известно имя лучшего машиниста

Новости
«Лучший по профессии»: в пятницу станет известно имя лучшего машиниста

 
В Саратовской области с 25 по 28 августа проходит региональный этап новой номинации Всероссийского конкурса профмастерства «Машинист грузового и пассажирского вида движения». Организатором номинации выступает ОАО «РЖД».
 
В соревнованиях примут участие восемь машинистов Приволжской железной дороги, оценивать профмастерство которых будут 11 экспертов.
 
Конкурсные задания максимально приближены к реальной работе: их проведут на действующей инфраструктуре, чтобы проверить профессиональные навыки в нестандартных ситуациях.
 
Победители региональных этапов встретятся в октябре 2026 года в Екатеринбурге на федеральном этапе.
 
Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры».
 
Организатором конкурса выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными исполнительными органами, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов.
 