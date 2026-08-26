«Лучший по профессии»: в пятницу станет известно имя лучшего машиниста

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В Саратовской области с 25 по 28 августа проходит региональный этап новой номинации Всероссийского конкурса профмастерства «Машинист грузового и пассажирского вида движения». Организатором номинации выступает ОАО «РЖД».В соревнованиях примут участие восемь машинистов Приволжской железной дороги, оценивать профмастерство которых будут 11 экспертов.Конкурсные задания максимально приближены к реальной работе: их проведут на действующей инфраструктуре, чтобы проверить профессиональные навыки в нестандартных ситуациях.Победители региональных этапов встретятся в октябре 2026 года в Екатеринбурге на федеральном этапе.Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта Президента России Владимира Путина «Кадры».Организатором конкурса выступает Минтруд России совместно с федеральными и региональными исполнительными органами, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов.