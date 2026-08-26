Преподаватель Детской школы искусств имени В. В. Ковалева — победитель Всероссийского пленэра «Хранители истории»

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Преподаватель Детской школы искусств имени В.В.Ковалева Любовь Зинченко стала победителем VI Всероссийского пленэра для педагогов‑художников «Хранители истории», состоявшемся в Елабуге. Она удостоена диплома за 1 место в номинации «Акварель».Масштабное творческое событие собрало 60 педагогов‑художников из разных регионов России и стало площадкой для профессионального обмена и творческих экспериментов.Программа пленэра включала мастер‑классы от ведущих педагогов и художников, экскурсии в музеи Елабуги, а также выезды в живописные места города и его окрестностей. В рамках мероприятий Любовь Владимировна, член Союза акварелистов России и Международного союза педагогов‑художников (МСПХ), провела авторский мастер‑класс «Портрет акварелью», где продемонстрировала коллегам свои профессиональные приёмы и методики преподавания.