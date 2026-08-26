Единый день профилактики: четыре года на страже детства
В августе 2026 года исполнилось четыре года с начала проведения акции «Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Ежемесячная акция состоялась 21 августа 2026 года. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области организовала комплекс межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение имущественных преступлений, мошенничества и вовлечения подростков в противоправную деятельность.
В социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире председатель комиссии Анастасия Борода рассказала о последствиях имущественных правонарушений, разъяснила возрастные рамки ответственности и призвала к бдительности.
Во Фрунзенском и Октябрьском районах Саратова специалисты комиссий совместно с инспекторами ПДН провели рейды по общественным местам. Несовершеннолетним и их родителям вручены информационные буклеты, разъяснены виды уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности.
В торгово-развлекательном центре «Хеппи Молл» специалист комиссии Гагаринского административного района рассказала подросткам о возрасте наступления уголовной ответственности, о разнице между административным правонарушением и уголовным преступлением.
В Доме культуры «Липовский» Энгельсского района прошла информационно-просветительская акция для молодёжи, посещены спортивные и детские площадки, проведены беседы о профилактике краж и мошенничества.
В Новоузенске в центре «Семья» прошло профилактическое занятие для воспитанников. В интерактивной форме ребята разобрали понятия правонарушений, обсудили мотивы подростковых краж и подробно остановились на вопросах юридической ответственности. Завершилась встреча просмотром тематического мультфильма «Воровать нельзя», который наглядно закрепил полученные знания.
В Куриловском сельском Доме культуры Новоузенского района прошла информационная акция «Не оставляй удачу вору». Участники узнали, как обезопасить велосипеды, самокаты и другие личные вещи: где лучше оставлять транспорт, какие замки надёжнее, как не стать жертвой вымогателей или мошенников.
В Перелюбском районе в Берёзовском сельском Доме культуры организовано мероприятие, на котором подросткам рассказали об административной и уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Отдельно разъяснено, что мелкое хулиганство относится к административным правонарушениям, ответственность за которые наступает с 16 лет.
В Краснопартизанском районе специалисты провели беседу с детьми об имущественных преступлениях и вручили памятки. Подросткам напомнили, что если им нет 14 лет, гражданскую ответственность за их действия несут родители или опекуны.
«Хищение чужого имущества, даже на небольшую сумму, — это не шалость, а уголовное преступление. Но за каждым правонарушением следует ответственность — от штрафа до реального срока. Мы должны сделать всё, чтобы ребёнок понял: закон не прощает ошибок. И лучше предупредить, чем потом исправлять последствия, которые могут сломать жизнь»,— подвела итоги председатель областной комиссии Анастасия Борода.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области