Единый день профилактики: четыре года на страже детства

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В августе 2026 года исполнилось четыре года с начала проведения акции «Единый день профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Ежемесячная акция состоялась 21 августа 2026 года. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области организовала комплекс межведомственных мероприятий, направленных на предупреждение имущественных преступлений, мошенничества и вовлечения подростков в противоправную деятельность.В социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире председатель комиссии Анастасия Борода рассказала о последствиях имущественных правонарушений, разъяснила возрастные рамки ответственности и призвала к бдительности.Во Фрунзенском и Октябрьском районах Саратова специалисты комиссий совместно с инспекторами ПДН провели рейды по общественным местам. Несовершеннолетним и их родителям вручены информационные буклеты, разъяснены виды уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности.В торгово-развлекательном центре «Хеппи Молл» специалист комиссии Гагаринского административного района рассказала подросткам о возрасте наступления уголовной ответственности, о разнице между административным правонарушением и уголовным преступлением.В Доме культуры «Липовский» Энгельсского района прошла информационно-просветительская акция для молодёжи, посещены спортивные и детские площадки, проведены беседы о профилактике краж и мошенничества.В Новоузенске в центре «Семья» прошло профилактическое занятие для воспитанников. В интерактивной форме ребята разобрали понятия правонарушений, обсудили мотивы подростковых краж и подробно остановились на вопросах юридической ответственности. Завершилась встреча просмотром тематического мультфильма «Воровать нельзя», который наглядно закрепил полученные знания.В Куриловском сельском Доме культуры Новоузенского района прошла информационная акция «Не оставляй удачу вору». Участники узнали, как обезопасить велосипеды, самокаты и другие личные вещи: где лучше оставлять транспорт, какие замки надёжнее, как не стать жертвой вымогателей или мошенников.В Перелюбском районе в Берёзовском сельском Доме культуры организовано мероприятие, на котором подросткам рассказали об административной и уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Отдельно разъяснено, что мелкое хулиганство относится к административным правонарушениям, ответственность за которые наступает с 16 лет.В Краснопартизанском районе специалисты провели беседу с детьми об имущественных преступлениях и вручили памятки. Подросткам напомнили, что если им нет 14 лет, гражданскую ответственность за их действия несут родители или опекуны.«Хищение чужого имущества, даже на небольшую сумму, — это не шалость, а уголовное преступление. Но за каждым правонарушением следует ответственность — от штрафа до реального срока. Мы должны сделать всё, чтобы ребёнок понял: закон не прощает ошибок. И лучше предупредить, чем потом исправлять последствия, которые могут сломать жизнь»,— подвела итоги председатель областной комиссии Анастасия Борода.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области