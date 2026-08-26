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Спортивные организации региона могут войти в перечень для предоставления налогового вычета

Новости
Спортивные организации региона могут войти в перечень для предоставления налогового вычета

 
У жителей региона появилась возможность получать социальный налоговый вычет за занятия спортом. Теперь важно, чтобы как можно больше спортивных организаций Саратовской области могли дать своим клиентам такую возможность.
 
Министерство спорта Саратовской области проводит прием заявок от физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей для включения в перечень организаций, услуги которых дают право на социальный налоговый вычет.
 
В перечень могут войти фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные секции и другие организации, основным видом деятельности которых является работа в сфере физической культуры и спорта.
 
С 2026 года правила получения вычета расширены: воспользоваться им можно, в том числе, за оплату занятий спортом для родителей-пенсионеров. Общий размер социальных вычетов учитывается в пределах 150 тысяч рублей в год.
 
Подробную информацию о порядке включения организаций в перечень можно получить в Министерстве спорта Саратовской области по номеру телефона 73-41-19
 
Образцы заявлений для включения в перечень можно найти на официальном сайте министерства по ссылке – https://minsport.saratov.gov.ru/sport/o-nalogovom-vychete-za-zanjatija-sportom
 