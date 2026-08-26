Адресную помощь в центрах соцобслуживания в этом году получили порядка 70 тысяч жителей региона  

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Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов провел рабочее совещание с директорами комплексных центров социального обслуживания населения области.Во время встречи обсудили промежуточные итоги работы и определили задачи до конца года.Денис Давыдов отметил, что региональная программа «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья», развитие социальных технологий и взаимодействие с участниками специальной военной операции и их близкими – сегодня приоритетные направления работы подведомственных учреждений.Как подчеркнул министр, жители Саратовской области старшего возраста получают помощь в различных форматах. Адресную помощь в 2026 году получили порядка 70 тысяч человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе 40 тысяч – на дому. За этим стоит ежедневный труд более 7 тысяч работников.С 2026 года на территории региона масштабирована система долговременного ухода: уход получают 1304 человека, в том числе 33 ветерана Великой Отечественной войны и 13 участников СВО. Сформирована не только теоретическая база, но и имеются практические наработки, позволяющие оценить эффективность этого направления. Сотрудники центров соцобслуживания, учреждений социальной поддержки обеспечены необходимой компьютерной и оргтехникой для сопровождения рабочих процессов.«Если говорить о взаимодействии с участниками специальной военной операции и их семьями, у каждого центра есть отработанные механизмы взаимодействия. При этом необходимо выстраивать помощь бойцам по принципу «одного окна» во взаимодействии с другими социальными учреждениями и региональным филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества»», – резюмировал Денис Давыдов.Также на практике «Активное долголетие» закладывает для старшего поколения возможности для ведения здорового образа жизни, развития и формирования позитивного настроения. С этой целью традиционно проходит областной проект «ДОЛГОлетние встречи», инициированный «серебряными» волонтерами. В течение августа встречи проходят на 24 площадках, тематикой является спортивное, творческое, патриотическое и добровольческое долголетие.Министр труда акцентировал внимание присутствующих на то, что развитие учреждений невозможно без внедрения новых социальных технологий, в том числе через привлечение грантовых средств. В этом году поддержку получили пять проектов на общую сумму более 4 млн рублей. Руководителям комплексных центров рекомендовано и дальше развивать это направление.