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Саратовское швейное предприятие трудоустроит 140 человек в новый цех автоматизации

Новости
Саратовское швейное предприятие трудоустроит 140 человек в новый цех автоматизации

 
АО «БТК групп» объявило набор операторов швейного оборудования в новый цех автоматизации. Предприятию требуется 140 сотрудников для работы на высокотехнологичных линиях, где роботизированные комплексы выполняют сложные швейные операции. Планируется, что специалисты будут работать в четыре смены по 35 человек в каждой.
 
Автоматизированный цех был создан для передачи сложных поточных операций на специальное оборудование — контурные швейные машины с интеллектуальной прижимной лапкой и игловодителем. Технология позволяет увеличить объёмы выпуска продукции, снизить процент брака и оптимизировать использование материалов. Контуры шитья заложены в память машин и отображаются на дисплее, а отработанные шаблоны минимизируют погрешности при выполнении операций
 
Средняя заработная плата операторов составит более 54 тысяч рублей, максимальная – превысит 120 тысяч рублей. Предприятие предлагает обучение профессии без опыта — срок адаптации занимает от 5 до 30 рабочих дней, в течение которых ученики осваивают работу на оборудовании двух типов под контролем технологов и мастеров. После обучения сотрудники переводятся на производственный поток.
 