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Более 500 пациентов с начала года прошли обследование в Балтайской районной больнице на современном маммографе

Новости / Здоровье
Более 500 пациентов с начала года прошли обследование в Балтайской районной больнице на современном маммографе

 
В Балтайской районной больнице с 2022 года работает современный маммограф. Аппарат был установлен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
 
С начала этого года на маммографическом аппарате обследовано уже свыше 500 женщин, у 60 пациенток выявлены патологии, а у 5 - подозрение на онкологию.
 
Ранняя диагностика спасает жизни: на ранних стадиях заболевания гораздо лучше поддаются лечению — и шансы на полное восстановление существенно выше. Современное оборудование делает исследование максимально точным.
 
«Напоминаем, что маммографию необходимо проходить регулярно, с 40 до 50 лет 1 раз в 2 года (при отсутствии жалоб), после 50 лет - ежегодно. При высоком риске необходимо обследоваться раз в год или чаще независимо от возраста.
Дорогие женщины, не откладывайте заботу о себе! Пройдите профилактическое обследование и обязательно расскажите о его важности своим близким — маме, сестре, подруге. Пусть здоровье будет в приоритете!», - добавила главный врач районной больницы Алла Савинкова.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 