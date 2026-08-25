Для Саратова приобретено 26 новых автобусов

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В рамках разработки стратегии развития транспортной отрасли отдельное внимание уделено обновлению общественного транспорта, что также отвечает принципам Народной программы. Системно решать этот вопрос позволяет национальный проект нашего Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни». В регион уже поступили 26 автобусов, большинство из них отправились на городские маршруты в областном центре.В скором времени новые единицы общественного транспорта появятся в Балашове, Балакове и Энгельсе. Всего в этом году в рамках национального проекта будет обновлено 53 единицы подвижного состава.Параллельно с обновлением автопарка в системе общественного транспорта принят ряд важных решений для ее совершенствования. Одним из основных стал переход на новую модель работы по брутто-контрактам, в рамках которых для перевозчиков установлены жесткие правила работы. По ним сейчас работают крупнейшие городские маршруты Саратова.