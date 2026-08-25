Саратовский отряд борется за победу в финале «Зарницы 2.0»

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В Волгоградской области стартовал финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Саратовскую область на соревнованиях представляет отряд «Вираж 164» из кадетской школы № 2 имени В.В.Талалихина. Участниками первого заезда стали команды старшей возрастной категории от 14 до 17 лет.«Сталинградская земля объединила ребят, которые уже прошли серьёзный путь и вышли в финал, доказав высокий уровень подготовки, несгибаемую волю и готовность улучшать свои навыки. Старт финальных мероприятий игры в День Государственного флага Российской Федерации – это символ гордости за нашу страну, её историю и достижения. В первом заезде примут участие 96 отрядов старшей возрастной категории – это 960 юношей и девушек, а также представители дружественных республик и военно-патриотических организаций, состязающихся в рамках «специального зачёта». Желаю каждому финалисту использовать свой шанс, проявив мужество, стойкость и братство», — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.В течение двух недель участники будут демонстрировать знания, навыки и физическую подготовку. Главным испытанием для старшей возрастной категории станет большая военно-тактическая игра. Она включает элементы гарнизонной службы, комбинированный марш, военно-тактическую игру на местности и финальный бой. Состязание отличается зрелищностью и погружает юных бойцов в атмосферу реальных боевых действий.По итогам соревнований участники поборются за первое и второе место в финальном бою. Торжественная церемония награждения победителей состоится 6 сентября.Фото: Паблик «Зарница 2.0»Министерство образования Саратовской области