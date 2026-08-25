Исторический доходный дом в центре Саратова доступен для реализации инвестпроекта

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В историческом центре Саратова расположен объект культурного наследия регионального значения — «Дом доходный, в котором с 1907 по 1910 гг. жил русский военачальник и общественно-политический деятель, генерал-лейтенант А.И. Деникин». Здание было построено в 1870–1880 годах и расположено на пересечении улиц Рабочей и Радищева.Историческая ценность объекта и его расположение в центральной части города создают потенциал для восстановления и приспособления здания под современное использование.Подробнее об объекте можно узнать на платформе ДОМ.РФ:https://наследие.дом.рф/объект-дом-доходный-в-котором-с-1907-по-1910-гг-жил-русский-военачальник-и-общественно-политический-деятель-саратовская-область-3160/