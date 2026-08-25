25 августа 2026 ВТОРНИК
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17:00 | 25 августа
Саратовские студенты и школьники имеют право на льготный проезд в электричках  
16:30 | 25 августа
Для Саратова приобретено 26 новых автобусов
15:00 | 25 августа
Саратовский отряд борется за победу в финале «Зарницы 2.0»
14:00 | 25 августа
Исторический доходный дом в центре Саратова доступен для реализации инвестпроекта
13:00 | 25 августа
В Саратове открывают Всероссийскую выставку «Культурный код»
12:30 | 25 августа
Единственный в России производитель свечей полного цикла из Энгельса примет участие в международной выставке
11:30 | 25 августа
Дворец культуры «Восход» в Энгельсе получил грант Фонда кино
10:29 | 25 августа
230 школьников региона стали участниками 37-й областной летней школы «Созвездие»  
18:00 | 24 августа
300 картин «Вольских пленэров» будут путешествовать по Саратовской области
17:00 | 24 августа
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Исторический доходный дом в центре Саратова доступен для реализации инвестпроекта

Новости
Исторический доходный дом в центре Саратова доступен для реализации инвестпроекта

 
В историческом центре Саратова расположен объект культурного наследия регионального значения — «Дом доходный, в котором с 1907 по 1910 гг. жил русский военачальник и общественно-политический деятель, генерал-лейтенант А.И. Деникин». Здание было построено в 1870–1880 годах и расположено на пересечении улиц Рабочей и Радищева.
 
Историческая ценность объекта и его расположение в центральной части города создают потенциал для восстановления и приспособления здания под современное использование.
 
Подробнее об объекте можно узнать на платформе ДОМ.РФ:
https://наследие.дом.рф/объект-дом-доходный-в-котором-с-1907-по-1910-гг-жил-русский-военачальник-и-общественно-политический-деятель-саратовская-область-3160/
 