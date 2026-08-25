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12:30 | 25 августа
Единственный в России производитель свечей полного цикла из Энгельса примет участие в международной выставке
11:30 | 25 августа
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Единственный в России производитель свечей полного цикла из Энгельса примет участие в международной выставке

Новости
Единственный в России производитель свечей полного цикла из Энгельса примет участие в международной выставке

 
Саратовское ООО «Энгельс Свечи зажигания» примет участие в международной выставке MIMS Automobility 2026, которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 28 августа.
 
Ключевым событием станет выступление директора по продажам и маркетингу, посвящённое итогам отраслевого исследования, завершённого в начале 2026 года. Основные темы: динамика спроса, структура потребительского выбора и методы противодействия контрафакту, которые завод внедряет в своей сбытовой политике.
 
Согласно данным предприятия, 58% автовладельцев приобретают свечи самостоятельно, остальные 42% доверяют замену сервисам. 90% решений о замене принимаются водителями без внешних консультаций, а 81% покупателей заранее изучают информацию о бренде, технологиях и отзывах. Для 68% респондентов решающим фактором при выборе является качество продукции — в условиях высокого уровня подделок этот критерий становится критическим.
 
На площадке форума представители «Энгельс Свечи зажигания» развернут стенд, где представят свечи премиального сегмента и линейку с более чем 60-летней историей.
 