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Дворец культуры «Восход» в Энгельсе получил грант Фонда кино

Новости
Дворец культуры «Восход» в Энгельсе получил грант Фонда кино

 
Энгельсский Дворец культуры «Восход» стал победителем федерального конкурса и получил поддержку Фонда кино. Учреждению выделен грант в размере 2,5 млн рублей на техническое обновление муниципального кинозала.
 
Средства будут направлены на приобретение современного кинооборудования, что позволит повысить качество кинопоказа и сделать посещение кинозала более комфортным для жителей Энгельса.
 
В федеральном конкурсе поддержку получили 106 кинозалов со всей страны. Дворец культуры «Восход» вошел в число победителей благодаря участию в мероприятиях по модернизации кинозалов, реализуемых в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
 
Для учреждения эта победа стала продолжением успешной работы по развитию кинопоказа. В 2025 году муниципальный кинозал Дворца культуры «Восход» стал победителем регионального конкурса «Лучший кинозал Саратовской области».
 
Получение федерального гранта позволит продолжить обновление кинозала и укрепить его статус современной культурной площадки, доступной для жителей Энгельса. Реализация проекта создаст дополнительные возможности для проведения кинопоказов, тематических мероприятий и культурно-просветительских программ.
 