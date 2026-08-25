230 школьников региона стали участниками 37-й областной летней школы «Созвездие»  

просмотров: 135

В Саратовской области проходит 37-я областная летняя школа для одарённых детей «Созвездие». Её участниками стали более 200 школьников – победителей и призёров интеллектуальных состязаний, которые проведут ближайшие дни на базе лагеря имени Володи Дубинина.«Открытие 37-й областной летней школы «Созвездие» – это всегда значимое событие для системы образования нашего региона. Мы видим, как год от года растет интерес школьников к науке и исследованиям. В этом году на базе лагеря имени Володи Дубинина 230 ребят в возрасте от 13 до 17 лет получили возможность выйти за рамки школьной программы по 12 предметам, пообщаться с ведущими экспертами и профессорами, а также найти единомышленников», – рассказала первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.Программа смены разработана для двух возрастных групп – младшей и старшей, где ребята погрузятся в мир 12 дисциплин. Для этого сформированы 12 отрядов, каждый из которых распределен по соответствующему предметному направлению, а научными руководителями выступают преподаватели Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, которые подготовят школьников к итоговой олимпиаде.В расписании – подготовка к олимпиадам по математике, информатике, химии, физике, истории, английскому и немецкому языкам, русскому языку, литературе, географии, биологии и журналистике. На протяжении всех 10 дней для участников проходят лекции и семинары, предметные квесты, академические бои и хакатоны. Ребят также ожидают факультативные занятия в мобильном кванториуме, спортивные состязания, занятия в бассейне и веревочном парке, творческие вечера и конкурсы.Фото: Пресс-служба СГУ имени Н.Г. ЧернышевскогоМинистерство образования Саратовской области