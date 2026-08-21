В Саратовском ТЮЗе представили проект поддержки семей ветеранов специальной военной операции

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В Саратовском академическом театре юного зрителя имени Ю.П. Киселева состоялся показ социально-психологического проекта «Феникс. Свои крылья». Подопечные АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» стали участниками театральной постановки «Жизнь за други СВОя».В одном из эпизодов спектакля на сцену вместе с профессиональными актерами вышли женщины и дети из семей военнослужащих. Для многих участниц это стало первым шагом на пути создания полноценного документального спектакля, основанного на их личных историях.Постановка «Жизнь за други своя» была представлена в Саратове на сцене ТЮЗа в 2024 году. В её основе лежат реальные рассказы ветеранов специальной военной операции, собранные в одноименном сборнике фондом «Защитники Отечества» под редакцией Захара Прилепина. В книгу вошли два рассказа, написанных саратовским ветераном СВО Дмитрием Лыгиным.Режиссёр-постановщик спектакля — Алексей Кривега.