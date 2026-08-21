Подведены итоги регионального конкурса на лучшую практику работы ТОС
По решению региональной конкурсной комиссии в 2026 году победителями регионального конкурса «Лучшая практика работы территориального общественного самоуправления Саратовской области» признаны 15 ТОСов.
Места распределились следующим образом:
I место:
ТОС «Мечта» п. Пробуждение, Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Новый», муниципальное образование «Город Саратов»;
ТОС «Дом 55», Александрово-Гайский муниципальный район;
ТОС «Ерыклинское», Вольский муниципальный район;
ТОС «Золотое», Красноармейский муниципальный район;
II место:
ТОС «Энергия» Балаковский муниципальный район;
ТОС «Дружба», Александрово-Гайский муниципальный район;
ТОС «Новая Терновка», Энгельсский муниципальный район;
ТОС «п. Прудовой», Ершовский муниципальный район;
ТОС «Еремеевка», Ершовский муниципальный район;
III место:
ТОС «Липовское», Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Мечта» с. Красный Партизан, Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Луч» Красноармейский муниципальный район;
ТОС «Вольская 1«Б», Балаковский муниципальный район;
ТОС «Микрорайон Северный с. Александров Гай», Александрово-Гайский муниципальный район.
ТОС, занявшие 1-5 места в рейтинге получат 400 тыс. рублей, 6-10 места – 300 тыс. рублей, 11-15 места – 200 тыс. рублей
Денежные средства будут направлены органами местного самоуправления по решению собраний ТОС-победителей на реализацию новых общественных инициатив, благоустройство территорий и дальнейшее развитие инфраструктуры населённых пунктов.
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области
Места распределились следующим образом:
I место:
ТОС «Мечта» п. Пробуждение, Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Новый», муниципальное образование «Город Саратов»;
ТОС «Дом 55», Александрово-Гайский муниципальный район;
ТОС «Ерыклинское», Вольский муниципальный район;
ТОС «Золотое», Красноармейский муниципальный район;
II место:
ТОС «Энергия» Балаковский муниципальный район;
ТОС «Дружба», Александрово-Гайский муниципальный район;
ТОС «Новая Терновка», Энгельсский муниципальный район;
ТОС «п. Прудовой», Ершовский муниципальный район;
ТОС «Еремеевка», Ершовский муниципальный район;
III место:
ТОС «Липовское», Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Мечта» с. Красный Партизан, Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Луч» Красноармейский муниципальный район;
ТОС «Вольская 1«Б», Балаковский муниципальный район;
ТОС «Микрорайон Северный с. Александров Гай», Александрово-Гайский муниципальный район.
ТОС, занявшие 1-5 места в рейтинге получат 400 тыс. рублей, 6-10 места – 300 тыс. рублей, 11-15 места – 200 тыс. рублей
Денежные средства будут направлены органами местного самоуправления по решению собраний ТОС-победителей на реализацию новых общественных инициатив, благоустройство территорий и дальнейшее развитие инфраструктуры населённых пунктов.
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области