21 августа 2026 ПЯТНИЦА
Новости
11:27 | 21 августа
В Саратовском ТЮЗе представили проект поддержки семей ветеранов специальной военной операции
10:54 | 21 августа
Подведены итоги регионального конкурса на лучшую практику работы ТОС
09:22 | 21 августа
Бесшовное образование стало главной задачей на новый учебный год
17:00 | 20 августа
Чёткие протоколы, опыт врачей и спасённые жизни: о работе Регионального сосудистого центра Балашова ⁣
16:11 | 20 августа
В Саратовской области введено ограничение пребывания граждан в лесах  
14:23 | 20 августа
В Аткарске обсудили вопросы реализации государственной национальной политики  
12:35 | 20 августа
В Саратове применили инновационные маты для устранения задымления
12:33 | 20 августа
На мусороперегрузочных станциях Саратова начали использовать инновационные маты, которые помогают быстро устранять задымление и тление отходов. Разработка принадлежит энгельсской компании «ПСК Геодор».
11:30 | 20 августа
В Саратове пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес» к 90-летию «Союзмультфильма»
10:26 | 20 августа
Профилактика как искусство: в Балаково превратили музеи, театр и вечерние площадки в инструменты социализации  
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Подведены итоги регионального конкурса на лучшую практику работы ТОС

Новости
По решению региональной конкурсной комиссии в 2026 году победителями регионального конкурса «Лучшая практика работы территориального общественного самоуправления Саратовской области» признаны 15 ТОСов.

 
Места распределились следующим образом:
 
I место:
ТОС «Мечта» п. Пробуждение, Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Новый», муниципальное образование «Город Саратов»;
ТОС «Дом 55», Александрово-Гайский муниципальный район;
ТОС «Ерыклинское», Вольский муниципальный район;
ТОС «Золотое», Красноармейский муниципальный район;
 
II место:
ТОС «Энергия» Балаковский муниципальный район;
ТОС «Дружба», Александрово-Гайский муниципальный район;
ТОС «Новая Терновка», Энгельсский муниципальный район;
ТОС «п. Прудовой», Ершовский муниципальный район;
ТОС «Еремеевка», Ершовский муниципальный район;
 
III место:
ТОС «Липовское», Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Мечта» с. Красный Партизан, Энгельсский муниципальный район;
ТОС «Луч» Красноармейский муниципальный район;
ТОС «Вольская 1«Б», Балаковский муниципальный район;
ТОС «Микрорайон Северный с. Александров Гай», Александрово-Гайский муниципальный район.
 
ТОС, занявшие 1-5 места в рейтинге получат 400 тыс. рублей, 6-10 места – 300 тыс. рублей, 11-15 места – 200 тыс. рублей
 
Денежные средства будут направлены органами местного самоуправления по решению собраний ТОС-победителей на реализацию новых общественных инициатив, благоустройство территорий и дальнейшее развитие инфраструктуры населённых пунктов.
 
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области