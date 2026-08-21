Бесшовное образование стало главной задачей на новый учебный год

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Обсудить главные задачи на новый учебный год на областном образовательном форуме «Образование 64. Векторы развития» собрались более 600 участников: воспитатели, учителя, преподаватели колледжей и вузов, руководители образовательных организаций и представители Правительства области, Саратовской областной Думы, общественных организаций, а также областного Профсоюза работников образования. В центре внимания — стратегия развития образования региона и выстраивание непрерывного пути ребёнка от детского сада до востребованной профессии.Форум открылся не традиционными докладами, а масштабной образовательной экспозицией. Четыре интерактивных направления — медицинское, инженерное, химико-биологическое и кулинарное — наглядно показали, как выстраивается бесшовность системы образования.В каждой зоне работали представители детских садов, школ, колледжей и вузов. Например, на секции медицины малыши осваивали базовые понятия через игру, в школе изучали анатомию и первую помощь, в колледже отрабатывали клинические протоколы на симуляторах, а в университете углубляли профессиональные навыки. Такой формат демонстрирует главный принцип бесшовности: обучение не заканчивается за дверью одного учреждения, а плавно продолжается на следующей ступени, переходя в практическую профессию.Отдельное место на форуме заняла экспозиция «Учителя — фронту». Педагоги и учащиеся представили результаты своей волонтёрской работы: маскировочные сети, окопные свечи, браслеты выживания и детские письма для бойцов.Центральным событием форума стало пленарное заседание «Образование 64. Векторы развития». С приветственным словом к участникам форума обратился вице-губернатор области Михаил Исаев. От имени губернатора области Романа Бусаргина он поблагодарил педагогов за их труд и пожелал, чтобы новый учебный год был наполнен интересными событиями, полезными мероприятиями, удачными возможностями и сопутствующим успехом. Участники обсудили общие цели и задачи сферы образования региона. Главный приоритет — выстроить единую образовательную экосистему, в которой талантливый ребёнок сможет развиваться и реализовываться в родном регионе.«Сегодня мы говорим о будущем большой сферы, которая находится в руках всех присутствующих в зале. Наша главная задача, чтобы система образования области была выстроена как единая бесшовная образовательная траектория ребёнка, обеспечивающая преемственность всех уровней — от дошкольного развития до выбора жизненного маршрута. Мы должны не только дать знания, но и воспитать будущее поколение, а процесс обучения должен проходить для ребят без потрясений», — подчеркнул министр образования области Александр Блатман.На торжественной части форума наградили лучших педагогов региона. Учителя и наставники получили заслуженные награды за верность профессии, высокие результаты учеников и вклад в развитие образования Саратовской области.