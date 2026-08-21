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Бесшовное образование стало главной задачей на новый учебный год

Новости
Бесшовное образование стало главной задачей на новый учебный год

 
Обсудить главные задачи на новый учебный год на областном образовательном форуме «Образование 64. Векторы развития» собрались более 600 участников: воспитатели, учителя, преподаватели колледжей и вузов, руководители образовательных организаций и представители Правительства области, Саратовской областной Думы, общественных организаций, а также областного Профсоюза работников образования. В центре внимания — стратегия развития образования региона и выстраивание непрерывного пути ребёнка от детского сада до востребованной профессии.
 
Форум открылся не традиционными докладами, а масштабной образовательной экспозицией. Четыре интерактивных направления — медицинское, инженерное, химико-биологическое и кулинарное — наглядно показали, как выстраивается бесшовность системы образования.
 
В каждой зоне работали представители детских садов, школ, колледжей и вузов. Например, на секции медицины малыши осваивали базовые понятия через игру, в школе изучали анатомию и первую помощь, в колледже отрабатывали клинические протоколы на симуляторах, а в университете углубляли профессиональные навыки. Такой формат демонстрирует главный принцип бесшовности: обучение не заканчивается за дверью одного учреждения, а плавно продолжается на следующей ступени, переходя в практическую профессию.
 
Отдельное место на форуме заняла экспозиция «Учителя — фронту». Педагоги и учащиеся представили результаты своей волонтёрской работы: маскировочные сети, окопные свечи, браслеты выживания и детские письма для бойцов.
 
Центральным событием форума стало пленарное заседание «Образование 64. Векторы развития». С приветственным словом к участникам форума обратился вице-губернатор области Михаил Исаев. От имени губернатора области Романа Бусаргина он поблагодарил педагогов за их труд и пожелал, чтобы новый учебный год был наполнен интересными событиями, полезными мероприятиями, удачными возможностями и сопутствующим успехом. Участники обсудили общие цели и задачи сферы образования региона. Главный приоритет — выстроить единую образовательную экосистему, в которой талантливый ребёнок сможет развиваться и реализовываться в родном регионе.
 
«Сегодня мы говорим о будущем большой сферы, которая находится в руках всех присутствующих в зале. Наша главная задача, чтобы система образования области была выстроена как единая бесшовная образовательная траектория ребёнка, обеспечивающая преемственность всех уровней — от дошкольного развития до выбора жизненного маршрута. Мы должны не только дать знания, но и воспитать будущее поколение, а процесс обучения должен проходить для ребят без потрясений», — подчеркнул министр образования области Александр Блатман.
 
На торжественной части форума наградили лучших педагогов региона. Учителя и наставники получили заслуженные награды за верность профессии, высокие результаты учеников и вклад в развитие образования Саратовской области.
 