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Чёткие протоколы, опыт врачей и спасённые жизни: о работе Регионального сосудистого центра Балашова ⁣

Новости / Здоровье
Чёткие протоколы, опыт врачей и спасённые жизни: о работе Регионального сосудистого центра Балашова ⁣

В начале этого года в Региональном сосудистом центре Балашовской районной больницы появилось важнейшее оборудование - современный ангиограф. Его установка стала возможной благодаря поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

В результате с начала года выполнено 236 процедур, в том числе:
* 72 стентирования;
* 2 баллонные ангиопластики;
* 2 тромбоэкстракции;
* 5 цереброангиографий.

За каждым из этих терминов - чёткие протоколы, опыт врачей и реальные спасённые жизни. В сосудистом центре Балашовской районной больницы под руководством заведующего Владислава Фирстова умеют действовать быстро и точно.

«Медицинская помощь пациентам с болезнями системы кровообращения из шести близлежащих муниципалитетов стала доступней. На сегодняшний день в области функционируют 7 региональных сосудистых центров. Грамотно организованная маршрутизация уже сейчас позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках «золотого часа», уменьшить объем поражения миокарда и ускорить период восстановления пациентов», - поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Помните: при тревожных симптомах - боль в груди, внезапная слабость, онемение, нарушение речи - не теряйте ни минуты. Вызывайте скорую помощь! Чем раньше начнётся лечение, тем больше шансов на восстановление.