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В Саратовской области введено ограничение пребывания граждан в лесах  

Новости

С 20 августа на землях лесного фонда Саратовской области в целях обеспечения пожарной безопасности введено ограничение пребывания граждан в лесах сроком на 21 календарный день. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

В обозначенное время будет ограничено: 
 
• пребывание граждан в лесах (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу);
• проезд транспортных средств в лесные массивы (кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов);
• проведение культурно-массовых мероприятий в лесах.
 
Также сохраняется запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ. 
 
«Необходимость введения ограничительных мер вызвана установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности и, как следствие, наличием угрозы возникновения лесных пожаров. Эта мера носит временный характер», - пояснил министр. 
 
В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб 112, дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8 800-100-94-00 или по телефону региональной диспетчерской службы минприроды области 8(8452)490-516.
 
Охрана лесов от пожаров - ключевая задача национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».
 