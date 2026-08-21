В Аткарске обсудили вопросы реализации государственной национальной политики  

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В Аткарске состоялось расширенное межведомственное совещание, посвященное вопросам реализации государственной национальной политики.В работе совещания приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко, глава Аткарского муниципального района Андрей Глухов, руководители профильных отделов районной администрации, представители правоохранительных и надзорных органов, военного комиссариата и службы судебных приставов.Участники заслушали доклады о текущем состоянии этноконфессиональных отношений в районе. Основное внимание было уделено практикам профилактической работы, мониторинга межнациональных отношений, информационно-разъяснительной работы с населением.Тимофей Лещенко обозначил приоритеты межведомственной работы: «Министерством во взаимодействии с заинтересованными ведомствами на плановой основе ведется комплексная работа по гармонизации этноконфессиональных отношений на территории муниципальных районов, оказывается содействие обеспечению конструктивного диалога между представителями различных национальностей. Особое значение при этом имеет системная координация усилий органов власти, правоохранительных структур и общественных институтов — именно такой комплексный подход позволяет формировать безопасную и комфортную среду для жителей».Проведение выездных рабочих совещаний в муниципалитетах проводится министерством на плановой межведомственной основе и будет продолжено.