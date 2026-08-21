В Саратове применили инновационные маты для устранения задымления

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Принцип работы прост: специальный мат с минеральным наполнением укладывают на тлеющий участок и поливают водой. Материал разбухает и создаёт плотную оболочку, которая не пропускает воздух и влагу. Без доступа кислорода процесс тления останавливается. Для активации требуется совсем немного воды — в отличие от обычного пролива, когда большая часть влаги уходит вглубь отходов. Специальные добавки удерживают воду внутри мата длительное время, обеспечивая надёжную изоляцию очага.Экологический эффект тоже значительный: локализация тления снижает выбросы дыма в атмосферу, уменьшает нагрузку на жителей соседних районов и позволяет бороться с проблемой точечно, без масштабного разлива воды и распространения загрязнений.Материал производят в Энгельсе на современной производственной линии, которую компания приобрела и запустила в рамках инвестиционного проекта при поддержке Фонда развития промышленности. Проект реализован на условиях льготного займа. Сейчас «Оксиблок» уже выпускается серийными партиями.«Собственная производственная база, позволила нам в сжатые сроки доработать решение под задачу тушения полигонов, испытать его и сразу применить на объекте. Готового такого продукта не было — ни в нашей компании, ни на отечественном рынке. Уверена, что продукт поможет и другим регионам страны, в случае необходимости, справляться с таким техногенным явлением», — рассказала генеральный директор «ПСК Геодор» Ольга Грижанова.