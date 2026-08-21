21 августа 2026 ПЯТНИЦА
Новости
11:27 | 21 августа
В Саратовском ТЮЗе представили проект поддержки семей ветеранов специальной военной операции
10:54 | 21 августа
Подведены итоги регионального конкурса на лучшую практику работы ТОС
09:22 | 21 августа
Бесшовное образование стало главной задачей на новый учебный год
17:00 | 20 августа
Чёткие протоколы, опыт врачей и спасённые жизни: о работе Регионального сосудистого центра Балашова ⁣
16:11 | 20 августа
В Саратовской области введено ограничение пребывания граждан в лесах  
14:23 | 20 августа
В Аткарске обсудили вопросы реализации государственной национальной политики  
12:35 | 20 августа
В Саратове применили инновационные маты для устранения задымления
12:33 | 20 августа
На мусороперегрузочных станциях Саратова начали использовать инновационные маты, которые помогают быстро устранять задымление и тление отходов. Разработка принадлежит энгельсской компании «ПСК Геодор».
11:30 | 20 августа
В Саратове пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес» к 90-летию «Союзмультфильма»
10:26 | 20 августа
Профилактика как искусство: в Балаково превратили музеи, театр и вечерние площадки в инструменты социализации  
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На мусороперегрузочных станциях Саратова начали использовать инновационные маты, которые помогают быстро устранять задымление и тление отходов. Разработка принадлежит энгельсской компании «ПСК Геодор».

Новости
На мусороперегрузочных станциях Саратова начали использовать инновационные маты, которые помогают быстро устранять задымление и тление отходов. Разработка принадлежит энгельсской компании «ПСК Геодор».

Принцип работы прост: специальный мат с минеральным наполнением укладывают на тлеющий участок и поливают водой. Материал разбухает и создаёт плотную оболочку, которая не пропускает воздух и влагу. Без доступа кислорода процесс тления останавливается. Для активации требуется совсем немного воды — в отличие от обычного пролива, когда большая часть влаги уходит вглубь отходов. Специальные добавки удерживают воду внутри мата длительное время, обеспечивая надёжную изоляцию очага.
 
Экологический эффект тоже значительный: локализация тления снижает выбросы дыма в атмосферу, уменьшает нагрузку на жителей соседних районов и позволяет бороться с проблемой точечно, без масштабного разлива воды и распространения загрязнений.
 
Материал производят в Энгельсе на современной производственной линии, которую компания приобрела и запустила в рамках инвестиционного проекта при поддержке Фонда развития промышленности. Проект реализован на условиях льготного займа. Сейчас «Оксиблок» уже выпускается серийными партиями.
 
«Собственная производственная база, позволила нам в сжатые сроки доработать решение под задачу тушения полигонов, испытать его и сразу применить на объекте. Готового такого продукта не было — ни в нашей компании, ни на отечественном рынке. Уверена, что продукт поможет и другим регионам страны, в случае необходимости, справляться с таким техногенным явлением», — рассказала генеральный директор «ПСК Геодор» Ольга Грижанова.