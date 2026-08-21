В Саратове пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес» к 90-летию «Союзмультфильма»

просмотров: 201

С 28 августа по 6 сентября в Саратове пройдет интерактивная выставка «Фабрика чудес», посвященная 90-летию легендарной киностудии. Посетителей ждет знакомство с историей и технологиями отечественной анимации — от рождения идеи до появления на экране знакомых каждому персонажей.Экспозиция построена как путешествие по мультяшной «фабрике», где каждый этап производства превращается в отдельную интерактивную зону. Гости смогут узнать, каким образом создается звук и рождаются голоса героев, как куклы и декорации становятся частью мультфильма, а также познакомиться с особенностями рисованной, кукольной, 3D- и других техник анимации. Многие экспонаты рассчитаны на самостоятельное взаимодействие: их можно трогать, приводить в действие и исследовать. Сопровождать путешествие по экспозиции будет аудиогид.Александр Решетняк, управляющий Саратовским отделением Сбербанка:«В год 185-летия Сбера мы объединяемся с легендарной киностудией «Союзмультфильм», чтобы подарить жителям Саратова настоящий праздник. Увидеть наш город финальной точкой большого юбилейного маршрута выставки «Фабрика чудес» особенно символично. Саратов неразрывно связан с историей отечественного кино и театра — здесь родился великий Олег Табаков, подаривший голос коту Матроскину. Мы гордимся тем, что именно на родине легендарного актера завершается этот всероссийский тур. Уверен, саратовцам будет невероятно интересно узнать секреты создания любимых мультфильмов».«Фабрика чудес» уже была представлена в шести городах России: Москва, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Екатеринбург и Челябинск. За это время экспозицию посетили более 60 тыс. человек. Саратов станет завершающим городом юбилейного маршрута, который объединяет выставочные проекты, показы мультфильмов и семейные активности.Помимо посещения основной экспозиции, гостей в Саратове ждут дополнительные мероприятия. В программе — ежедневные показы мультфильмов, аквагрим по выходным и встречи с любимыми персонажами «Союзмультфильма».Необходима предварительная регистрация для бесплатного посещения выставки посетителями по ссылке: souzmult90.ruФото экспозиции: https://disk.yandex.ru/d/CWQTK4WwteGn1gпресс-служба киностудии «Союзмультфильм»