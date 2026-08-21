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Профилактика как искусство: в Балаково превратили музеи, театр и вечерние площадки в инструменты социализации  
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Профилактика как искусство: в Балаково превратили музеи, театр и вечерние площадки в инструменты социализации  

Новости
Профилактика как искусство: в Балаково превратили музеи, театр и вечерние площадки в инструменты социализации  

Члены рабочей группы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области побывали в Балаковском районе. По итогам выездного совещания комиссия дала высокую оценку системной работе муниципалитета по трём ключевым направлениям: профилактика безнадзорности, социализация подростков, состоящих на различных видах учёта, и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
 
В ходе визита члены комиссии отметили разнообразие форм занятости несовершеннолетних во внеурочное время.
 
На базе школ района организована работа специализированных площадок вечерней занятости. Молодежный центр активно функционирует в вечернее время и пользуется популярностью у подростков, что играет важную роль в организации досуга подростков и является действенной мерой профилактики правонарушений.
 
Для школьников разработан специальный маршрут посещения музеев, где каждый сможет открыть для себя что-то новое и полезное. В программу вошли уникальные площадки:
 
«Академия плодородия» (история предприятия «ФосАгро») — здесь ребята узнают, как устроено современное производство минеральных удобрений, откроют для себя экономику родного края и смогут попробовать себя в роли агрохимиков на практических мастер-классах.
 
Музей МУ МВД России «Балаковское» — даёт возможность прикоснуться к истории правопорядка: увидеть настоящую форму, оружие и спецтехнику разных лет. С помощью интерактивных симуляторов и викторин ребята могут проверить свою наблюдательность и логику, почувствовав себя сыщиками.
 
Площадка МЧС учит, как действовать в экстренной ситуации. На выставке представлено реальное оборудование для ликвидации ЧС, а во время квестов и мастер-классов подростки осваивают навыки оказания первой помощи — знания, которые могут спасти жизнь.
 
Музей ГИБДД помогает понять, как устроена безопасность на дорогах. Ребята знакомятся с работой инспекторов, современными средствами контроля (радары, камеры, светоотражающие элементы), а на макетах дорожных ситуаций учатся правильно оценивать обстановку и принимать решения.
 
В сентябре 2026 года в районе стартует фестиваль театральных коллективов самодеятельного творчества «Живая сцена», куратором которого выступает ТЮЗ.
 
«Система работы с молодежью в Балаковском районе выстроена на принципах преемственности и комплексности. Здесь умело сочетают современные интерактивные форматы с глубокой воспитательной основой. Радостно видеть, что профилактика правонарушений строится не на запретах, а на создании интересной, развивающей альтернативы. Проект «Живая сцена» — яркое тому подтверждение», — отметила председатель комиссии Анастасия Борода.
 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области