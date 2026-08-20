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Маммография стала доступнее: новые возможности ранней диагностики в Балаково

Новости / Здоровье
Маммография стала доступнее: новые возможности ранней диагностики в Балаково

 
В Балаковской районной поликлинике работают три новых цифровых маммографа, поступившие по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». А для жительниц сел работает передвижной комплекс «Флюмамм», который позволяет пройти обследование, не выезжая в город.
 
Благодаря тому, что маммография стала доступнее, за семь месяцев текущего года ее прошли порядка 5 тыс. женщин — как в рамках диспансеризации, так и по направлению врачей. У 14 из них маммография выявила рак молочной железы, еще у 748 были впервые обнаружены патологии, требующие лечения и наблюдения.
 
В целом с момента начала работы оборудования на базе Балаковской районной поликлиники был выявлен 41 случай рака груди, причем 32 из них — на ранней стадии, а это значит, что лечение пройдет эффективно.
 
«Рак груди остаётся одним из самых частых онкозаболеваний у женщин, при этом современная медицина позволяет полностью вылечить болезнь, если обнаружить ее вовремя. Главный метод ранней диагностики всех видов рака молочной железы — маммография. Призываем женщин приходить на диспансеризацию в наши поликлинические отделения. Для профилактики и ранней диагностики важно один-два раза в год посещать гинеколога, а женщинам старше 40 лет — обязательно делать маммографию раз в два года», — призвал главный врач Балаковской городской поликлиники Александр Овсянников.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».