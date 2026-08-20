Юные экологи изучили состояние водоемов Нижегородской области

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Итогом шестидневной работы стали командные исследовательские проекты, которые участники представили в финальный день экспедиции. Школьники и студенты прошли все этапы научной работы - от постановки исследовательской задачи и отбора проб до анализа данных и подготовки собственных выводов. Для многих из них экспедиция стала первым опытом работы с реальными объектами исследования и профессиональными методами экологического анализа.«Мы с ребятами отобрали воду на нескольких объектах Нижегородской области. Для исследований мы использовали экспресс-методы, которые можно применять в полевых условиях», - рассказала научный руководитель экспедиции, доцент Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Зоя Симонова.По исследованным показателям превышений предельно допустимых концентраций в отобранных пробах не выявлено.Исследовательскую работу дополнила образовательная и профориентационная программа. Участники познакомились с работой Керженского заповедника, встретились с учеными и экспертами профильных вузов, посетили Саров и филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, а также пообщались с участниками Проектной школы МГУ и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Знакомство с современной научной инфраструктурой и направлениями подготовки позволило «менделеевцам» увидеть, какие образовательные и профессиональные возможности сегодня открыты для тех, кто выбирает естественно-научные и технологические направления.Юные экологи сформулировали для участников Проектной школы практическую задачу: определить, каким образом методы физики позволяют автоматически распознавать компонентный состав потока смешанных отходов. Одновременно они вынесли на обсуждение вопрос: способна ли физика зафиксировать то, что остаётся невидимым для человеческого глаза?В экспедиции 2026 года приняли участие ученики проекта «Менделеевские классы» и их учителя, студенты и преподаватели региональных вузов-партнеров, а также победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» в вызове «Сохраняй природу!». Участники представляли Саратов, Киров, Нижний Новгород, Ижевск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Дзержинск, Камбарку, Мирный, Михайловский, Щучье, Новосибирск, Псков и Москву.