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На юбилейном фестивале «Хвалынские этюды» оживёт  история города

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На юбилейном фестивале «Хвалынские этюды» оживёт  история города

 
Музейный Хвалынский альтернативный театр, вот уже три года рассказывающий об истории города на театральном языке, представляет спектакль о судьбе одного старинного дома.
 
«Записки телеграфиста» рассказали историю, которая протекала в стенах одного старинного хвалынского дома. События из жизни купеческой усадьбы, городского телеграфа, детского дома и детского сада воплотились в сценах постановки.
 
«Жизнь домов почти всегда длиннее человеческой жизни; история наших школ, музеев, аптек и других привычных пользовательских мест уходят корнями в десятилетия и столетия. Иногда функция, для которой создавалось здание, сохраняется по сей день, а часто новые потребности приспосабливают строения под современные нужды. Однако здание почти всегда само «подсказывает», какова его изначальная функция: большие окна в школах, керамические изоляторы на здании телеграфа, выступ абсиды на здании лаборатории (бывшей церкви) и другие признаки прошлого, - рассказывает о посыле спектакля директор музея Дарья Дмитриенко. - И наша задача в спектакле - выявить эту прошлую жизнь, изначальные смыслы старинных построек».
 
В постановке есть как прямая речь людей прошлых времëн, так и протокольные сведения. Это воспоминания горожан и воспоминания о них, документы и письма, газетные новости.
 
Сценарий основан на письменных источниках личного происхождения и архивных сведениях.
 
«Главная задача постановки - привлечь внимание к сохранению и восстановлению зданий бывшего городского телеграфа - детского дома - детского сада», - говорит режиссер и автор сценария Надежда Северина.
 
Показ состоится в рамках программы фестиваля «Хвалынские этюды» 21 августа в 18.00 в Музейном дворике Хвалынского краеведческого музея.
 