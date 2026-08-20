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«Свет Преображения в казачьих традициях»: праздник Яблочного Спаса отметили в казачьих группах детского сада

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«Свет Преображения в казачьих традициях»: праздник Яблочного Спаса отметили в казачьих группах детского сада


В преддверии великого двунадесятого праздника Преображения Господня казачьи группы «Солнышко», «Звездочка», «Радуга» и «Росинка» объединились на большом светлом утреннике, посвященном Второй встрече осени и народному празднику Яблочного Спаса.

Этот день стал настоящим символом единения православной веры и богатых традиций казачества.

Духовный смысл праздника


«Свет Преображения в казачьих традициях»: праздник Яблочного Спаса отметили в казачьих группах детского сада

Ребята узнали о глубоком духовном смысле события на горе Фавор, когда Спаситель явил ученикам свой нетварный свет, и о народной мудрости, согласно которой именно к этому дню природа дарит свои главные плоды.

Казачата поняли главное: освященное яблоко – это не просто фрукт, а благодарность Богу за щедрый урожай и напоминание о необходимости духовного преображения.

Подготовка и программа утренника

С особым трепетом воспитанники готовились к торжеству. Девочки примерили нарядные сарафаны, а мальчики гордо надели картузы.

Программа утренника была наполнена светом и добрыми казачьими обычаями. Дети познакомились с народными традициями, связанными с праздником, и узнали много нового о культуре своих предков.

Традиция обмена яблоками

«Свет Преображения в казачьих традициях»: праздник Яблочного Спаса отметили в казачьих группах детского сада

А потом началось самое вкусное. В зале появилась целая корзина румяных, наливных яблок. По старой доброй традиции казачата обменивались плодами, желая друг другу здоровья и крепости духа.

По казачьему поверью, съеденное в этот день освященное яблочко прибавляет сил на весь год.