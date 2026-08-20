Волонтерское движение «ДУША» из Саратовской области стало победителем всероссийской премии «Жить вместе»

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Саратовская региональная общественная организация «Волонтерское движение ДУША» стала победителем Премии «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Руководителям организации Людмиле Лариной и Марине Назаровой вручили диплом «За создание сообщества, где каждый может поделиться тем, что у него есть, а помощь становится общим делом».16 августа 2026 года в Москве проходила VII церемония вручения Премии и ежегодный фестиваль. Премия «Жить вместе» – это ежегодная всероссийская награда, которую организует Благотворительный фонд «Жить вместе» для поддержки социальных, культурных, церковных и общественных проектов.Главная цель премии – поощрение гражданских инициатив, направленных на решение общественно значимых задач, сохранение исторического наследия и формирование локальных сообществ в регионах России.- «Память» – проекты, направленные на сохранение исторической памяти, генеалогических традиций и краеведения- «Культура» – музыкальные, театральные, выставочные и литературные инициативы на локальном уровне- «Милосердие» – социальные проекты помощи нуждающимся, тяжелобольным, сиротам и людям в трудных жизненных ситуациях- «Русское наследие» – проекты по сохранению традиционной русской культуры, ремесел и фольклораВ этом году было подано 542 заявки из 300 населенных пунктов и 70 регионов России.«Мы подавали заявку каждый год на протяжении 6 лет, каждый раз заходили в лонг-лист, в этом году прошли и в шорт-лист, и вышли в финал.Это очень трепетно, очень ответственно и почётно быть в числе победителей».«Спасибо всем, кто нас поддерживает, помогает, является частью нашего сообщества! Только вместе мы можем всё! Это признание нашей общей работы и вдохновение на реализацию наших дальнейших планов. Спасибо каждому из вас, дорогая ДУША!», – говорит Людмила.