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Волонтерское движение «ДУША» из Саратовской области стало победителем всероссийской премии «Жить вместе»

Новости
Волонтерское движение «ДУША» из Саратовской области стало победителем всероссийской премии «Жить вместе»

Саратовская региональная общественная организация «Волонтерское движение ДУША» стала победителем Премии «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Руководителям организации Людмиле Лариной и Марине Назаровой вручили диплом «За создание сообщества, где каждый может поделиться тем, что у него есть, а помощь становится общим делом».

О всероссийской премии

16 августа 2026 года в Москве проходила VII церемония вручения Премии и ежегодный фестиваль. Премия «Жить вместе» – это ежегодная всероссийская награда, которую организует Благотворительный фонд «Жить вместе» для поддержки социальных, культурных, церковных и общественных проектов.

Главная цель премии – поощрение гражданских инициатив, направленных на решение общественно значимых задач, сохранение исторического наследия и формирование локальных сообществ в регионах России.

Основные номинации:

- «Память» – проекты, направленные на сохранение исторической памяти, генеалогических традиций и краеведения
- «Культура» – музыкальные, театральные, выставочные и литературные инициативы на локальном уровне
- «Милосердие» – социальные проекты помощи нуждающимся, тяжелобольным, сиротам и людям в трудных жизненных ситуациях
- «Русское наследие» – проекты по сохранению традиционной русской культуры, ремесел и фольклора

Путь к победе длиной в шесть лет

В этом году было подано 542 заявки из 300 населенных пунктов и 70 регионов России.

Людмила Ларина рассказала о пути организации к признанию:
«Мы подавали заявку каждый год на протяжении 6 лет, каждый раз заходили в лонг-лист, в этом году прошли и в шорт-лист, и вышли в финал.
Это очень трепетно, очень ответственно и почётно быть в числе победителей».

Благодарность сообществу

«Спасибо всем, кто нас поддерживает, помогает, является частью нашего сообщества! Только вместе мы можем всё! Это признание нашей общей работы и вдохновение на реализацию наших дальнейших планов. Спасибо каждому из вас, дорогая ДУША!», – говорит Людмила.