Волонтерское движение «ДУША» из Саратовской области стало победителем всероссийской премии «Жить вместе»
Саратовская региональная общественная организация «Волонтерское движение ДУША» стала победителем Премии «Жить вместе» в номинации «Милосердие». Руководителям организации Людмиле Лариной и Марине Назаровой вручили диплом «За создание сообщества, где каждый может поделиться тем, что у него есть, а помощь становится общим делом».
О всероссийской премии
16 августа 2026 года в Москве проходила VII церемония вручения Премии и ежегодный фестиваль. Премия «Жить вместе» – это ежегодная всероссийская награда, которую организует Благотворительный фонд «Жить вместе» для поддержки социальных, культурных, церковных и общественных проектов.
Главная цель премии – поощрение гражданских инициатив, направленных на решение общественно значимых задач, сохранение исторического наследия и формирование локальных сообществ в регионах России.
Основные номинации:
- «Память» – проекты, направленные на сохранение исторической памяти, генеалогических традиций и краеведения
- «Культура» – музыкальные, театральные, выставочные и литературные инициативы на локальном уровне
- «Милосердие» – социальные проекты помощи нуждающимся, тяжелобольным, сиротам и людям в трудных жизненных ситуациях
- «Русское наследие» – проекты по сохранению традиционной русской культуры, ремесел и фольклора
Путь к победе длиной в шесть лет
В этом году было подано 542 заявки из 300 населенных пунктов и 70 регионов России.
Людмила Ларина рассказала о пути организации к признанию:
«Мы подавали заявку каждый год на протяжении 6 лет, каждый раз заходили в лонг-лист, в этом году прошли и в шорт-лист, и вышли в финал.
Это очень трепетно, очень ответственно и почётно быть в числе победителей».
Благодарность сообществу
«Спасибо всем, кто нас поддерживает, помогает, является частью нашего сообщества! Только вместе мы можем всё! Это признание нашей общей работы и вдохновение на реализацию наших дальнейших планов. Спасибо каждому из вас, дорогая ДУША!», – говорит Людмила.