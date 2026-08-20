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Гастрономические бренды Саратовской области представляют регион на главном гастрофестивале страны

Новости / АПК
Гастрономические бренды Саратовской области представляют регион на главном гастрофестивале страны

 
Юбилейный пятый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России» проходит в Москве по 23 августа. 
 
Здесь представлено все многообразие российских гастрономических традиций: площадки ВДНХ объединили представителей более чем из 75 регионов страны и свыше пяти тысяч наименований продукции. 
 
Гастрономические бренды Саратовской области представляют регион на главном гастрофестивале страны

Неизменный фаворит павильона Саратовский области – Саратовский калач. 
 
Кроме этого, на «Вкусах России» представлены и другие саратовские вкусы, которыми по праву может гордиться регион. Это соки холодного отжима и ягодно-фруктовые морсы, фруктовая пастила и крафтовые сыры, а также продукция пчеловодства и высококачественные хлебобулочные изделия. 
 
Прикоснуться к культурным традициям Саратовской области участники и гости «Вкусов России» смогли, побывав на выступлении фольклорно-песенного инструментального ансамбля «Былина», представлявшего Краснокутский муниципальный район. 
 
Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России» является частью  масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз России реализует по поручению Президента Владимира Путина.
 