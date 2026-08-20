Гастрономические бренды Саратовской области представляют регион на главном гастрофестивале страны

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Юбилейный пятый Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России» проходит в Москве по 23 августа.Здесь представлено все многообразие российских гастрономических традиций: площадки ВДНХ объединили представителей более чем из 75 регионов страны и свыше пяти тысяч наименований продукции.Неизменный фаворит павильона Саратовский области – Саратовский калач.Кроме этого, на «Вкусах России» представлены и другие саратовские вкусы, которыми по праву может гордиться регион. Это соки холодного отжима и ягодно-фруктовые морсы, фруктовая пастила и крафтовые сыры, а также продукция пчеловодства и высококачественные хлебобулочные изделия.Прикоснуться к культурным традициям Саратовской области участники и гости «Вкусов России» смогли, побывав на выступлении фольклорно-песенного инструментального ансамбля «Былина», представлявшего Краснокутский муниципальный район.Национальный гастрономический фестиваль «Вкусы России» является частью масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которую Минсельхоз России реализует по поручению Президента Владимира Путина.