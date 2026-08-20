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Около 100 тротуаров отремонтировали в области по региональной программе

Новости
Около 100 тротуаров отремонтировали в области по региональной программе

 
В Саратовской области отремонтировали около 100 участков тротуарной сети благодаря региональной программе, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным.
 
На сегодняшний день работы завершены в 24 районах.
 
Например, в Ершове отремонтировали пешеходную дорожку на улице Чехова. По этому тротуару молодежь ходит в местный агропромышленный лицей, потому было решено обновить его в преддверие нового учебного года.
 
В рабочем поселке Духовницкое привели в порядок тротуары на улицах Шевелева, Чернышевского и в районе улицы Свобода. Эти пешеходные дорожки, в частности, ведут к местной школе, детскому сады и больнице.
 
«Напомним, в этом году в районах области планируется отремонтировать 35 км пешеходных дорожек, всего же с 2022 года региональная программа позволила обновить более 130 км тротуаров. Главное, что участки, которые будут отремонтированы, выбираются на основании обращений местных жителей», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.
 
Фото - администраций Ершовского и Духовницкого районов