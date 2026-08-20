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Муниципалитетам выделят 1 млрд рублей

Новости
Муниципалитетам выделят 1 млрд рублей

 
Министр финансов области Ирина Бегинина представила проект поправок в закон об областном бюджете, которые накануне одобрил профильный комитет.
 
В доходной части областного бюджета отражено увеличение благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Российской Федерации
Вячеслава Володина целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 год в целом на 1,1 млрд рублей.  
 
 По решению Губернатора области Романа Бусаргина для поддержки местных бюджетов будет предоставлено 1 млрд рублей. «Правительство региона на системной основе оказывает помощь районам. Дополнительное финансирование получат 32 муниципалитета. Средства  направят на выполнение первоочередных социально значимых обязательств», – пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.
 
Часть средств пойдет на ремонт дорог в райцентре Советского района и городе Ртищево – по 25 млн, Аткарске – 20 млн, Новоузенске – 8 млн рублей.
 
Также  планируется направить дополнительно 21,4 млн рублей на выплату ежемесячного пособия при рождении второго ребенка и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей. На 6,5 млн увеличивается финансирование специализированного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.
 
Таким образом, параметры областного бюджета на 2026 год по доходам составят 200,2 млрд  рублей, расходам – 225,9 млрд млрд рублей. Размер дефицита бюджета, государственного долга области и расходов на его обслуживание соответствуют установленным бюджетным законодательством ограничениям.
 