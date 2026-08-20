Муниципалитетам выделят 1 млрд рублей

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Министр финансов области Ирина Бегинина представила проект поправок в закон об областном бюджете, которые накануне одобрил профильный комитет.В доходной части областного бюджета отражено увеличение благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Российской ФедерацииВячеслава Володина целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2026 год в целом на 1,1 млрд рублей.По решению Губернатора области Романа Бусаргина для поддержки местных бюджетов будет предоставлено 1 млрд рублей. «Правительство региона на системной основе оказывает помощь районам. Дополнительное финансирование получат 32 муниципалитета. Средства направят на выполнение первоочередных социально значимых обязательств», – пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.Часть средств пойдет на ремонт дорог в райцентре Советского района и городе Ртищево – по 25 млн, Аткарске – 20 млн, Новоузенске – 8 млн рублей.Также планируется направить дополнительно 21,4 млн рублей на выплату ежемесячного пособия при рождении второго ребенка и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей. На 6,5 млн увеличивается финансирование специализированного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.Таким образом, параметры областного бюджета на 2026 год по доходам составят 200,2 млрд рублей, расходам – 225,9 млрд млрд рублей. Размер дефицита бюджета, государственного долга области и расходов на его обслуживание соответствуют установленным бюджетным законодательством ограничениям.