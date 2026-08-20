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Студенты СГУ вышли в финал инженерного кейс-чемпионата

Новости
Студенты СГУ вышли в финал инженерного кейс-чемпионата

 
 
Команда кафедры инноватики Института физики СГУ им.Н.Г.Чернышевского, входящего в состав Саратовского регионального отделения Союза машиностроителей России, успешно завершила первую неделю очного финала кейс-чемпионата «Соревнования конструкторских бюро: Остров инженеров».
 
На производственной площадке участники применили на практике цифровые решения, разработанные в ходе дистанционного этапа, и адаптировали их к реальным условиям промышленного производства.
 
Такие соревнования дают молодым специалистам возможность проверить свои знания на практике, получить опыт работы с реальными производственными задачами и сделать еще один шаг в профессиональном развитии.
 
Фото: СГУ им. Н. Г. Чернышевского.
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области по информации СГУ им. Н. Г. Чернышевского