«Дом жилой» на улице Мичурина XIX века в центре Саратова доступен для инвестпроекта

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В исторической части Саратова расположен объект культурного наследия местного (муниципального) значения — «Дом жилой» на улице Мичурина. История домовладения связана с А.А. Шмидтом: к началу XX века он выкупил угловое дворовое место, после чего здесь сформировалось крупное домовладение в составе нескольких зданий.Расположение в центральной части города и историческая ценность объекта создают потенциал для его восстановления и приспособления под современное использование.Подробнее об объекте можно узнать на платформе ДОМ.РФ: https://наследие.дом.рф/объект-дом-жилой-саратовская-область-4577/