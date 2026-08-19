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Выборы в Единый день голосования пройдут в условиях реальной многопартийной конкуренции

Новости / Главное в политике
Выборы в Единый день голосования пройдут в условиях реальной многопартийной конкуренции

В Общественной палате области состоялось заседание экспертного клуба регионального Штаба общественного наблюдения за выборами. В формате «круглого стола» эксперты обсудили доклад «Выборы-2026: на «экваторе» электоральной кампании», который подготовил Центр общественно-политических проектов и коммуникаций. Модератором мероприятия выступил председатель Общественной палаты области и руководитель регионального Штаба общественного наблюдения за выборами Борис Шинчук.


Выборы в Единый день голосования пройдут в условиях реальной многопартийной конкуренции

Обозначая тезисы доклада, Борис Шинчук отметил, что всего на выборах в 2026 году будет замещаться более 19 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В избирательной кампании участвуют 12 политических партий, выдвинувших кандидатов и списки кандидатов на различных уровнях выборов. В Саратовской области своих кандидатов на выборах разного уровня выдвинули 9 политических партий.
«Выборы в Единый день голосования 2026 года пройдут в условиях реальной партийной конкуренции. Это не только федеральный тренд, но и ключевое условие проведения региональных и муниципальных кампаний. Широкое участие партий в выборах повышает их содержательность, поскольку за каждой партией стоит программа действий, а также ответственность кандидатов в депутаты перед избирателями, выступая значимым фактором легитимации избирательного процесса».

Борис Шинчук подчеркнул, что широкое участие партий на предстоящих выборах расширяет возможности для общественного наблюдения в дни голосования:
«Политические партии на выборах не только соперничают за голоса избирателей, но и активно вовлечены в процедуры общественного наблюдения. Региональный Штаб общественного наблюдения за выборами предоставляет для этого широкие возможности в части взаимодействия с парламентскими и непарламентскими партиями. В рамках соглашений о сотрудничестве, подписанных с партиями, Штабом ведется подготовка наблюдателей для работы на избирательных участках, организован совместный мониторинг избирательного процесса в целях защиты избирательных прав граждан».

Выборы в Единый день голосования пройдут в условиях реальной многопартийной конкуренции

Профессор Саратовского государственного университета, руководитель мониторинговой группы регионального Штаба общественного наблюдения за выборами Александр Казаков, комментируя многопартийную основу предстоящих выборов, отметил:
«У политических партий, которые зарегистрировали свои списки и кандидатов, безусловно, разные стартовые условия, цели и задачи в рамках кампании. Тем не менее, их участие в избирательной кампании очень значимо, поскольку многопартийные выборы – важный индикатор зрелости российской политической системы».