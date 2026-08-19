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Модернизация первичной медицинской помощи в Новоузенском районе

Новости / Здоровье
Модернизация первичной медицинской помощи в Новоузенском районе


 За годы реализации программы модернизации первичного здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Новоузенской районной больнице значительно улучшилась инфраструктура и оснащенность медицинским оборудованием.

Одним из значимых шагов стал ввод в эксплуатацию новой модульной конструкции ФАП в поселке Радищево, где работает молодой, но уже зарекомендовавший себя с положительной стороны, фельдшер Владислав Терентьев.     

С момента открытия на фельдшерско-акушерском пункте оказана медицинская  помощь 536 пациентам, в том числе 62  детям, на стационарное лечение направлено 24 человека, проводится вакцинация и заборы крови, ЭКГ и другие манипуляции.

  «﻿﻿До открытия нового ФАПа первичная доврачебная и скорая медицинская помощь местным жителям оказывалась в приспособленном помещении, уже не отвечающем современным требованиям и стандартам, теперь же расширились и возможности в диагностике, здесь проводятся и телемедицинские консультации со специалистами из районной больницы и областного центра», - прокомментировала главный врач больницы Елена Акатова.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».