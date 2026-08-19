Более 90 саратовских НКО получат грантовую поддержку

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На заседании комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы рассмотрели итоги ежегодного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций региона.С докладом выступил первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики региона Денис Попонов. Он отметил, что в этом году по решению губернатора Романа Бусаргина грантовый фонд увеличен на 17% и составил 76,4 млн рублей. Максимальный размер гранта для организаций составил 900 тысяч рублей, для НКО с опытом работы менее одного года — 200 тысяч рублей. Победителями конкурса стали 91 некоммерческая организация, что является рекордным показателем за всю историю проведения конкурса.В ходе заседания Денис Попонов подчеркнул растущую роль общественных организаций в реализации государственной политики:«Конкурс социальных проектов – это работающий механизм, который позволяет некоммерческим организациям органично дополнять государственную инфраструктуру в решении важных социальных задач. Поддержанные инициативы напрямую влияют на качество жизни конкретных людей — ветеранов, молодежи, семей военнослужащих, жителей отдаленных районов. Мы видим качественный рост проектных заявок. В этом году проектные мероприятия охватят все муниципальные районы области. Наша задача — не просто выделить средства, но и обеспечить устойчивую работу проектных инициатив, которые напрямую влияют на жизнь граждан нашего региона».Одним из самых востребованных направлений стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. В планах — масштабное обучение 150 специалистов-психологов, которые будут работать с ветеранами, а также оказание адресной помощи не менее чем 500 военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий. Эта работа будет организована на базе Ассоциации ветеранов СВО, Центра «С верой в жизнь!» и АНО «Кризис Групп». Отдельное внимание уделено информационной поддержке: Комитет семей воинов Отечества Саратовской области запускает серию подкастов, направленных на формирование устойчивого онлайн-сообщества, где семьи военнослужащих смогут получать актуальную информацию и взаимную поддержку.Не менее значимым блоком стало патриотическое воспитание молодежи. В Краснопартизанском районе и на базе центра «Рубеж» запланирована модернизация музеев, что позволит сделать экспозиции более современными и интересными для подрастающего поколения. В Марксовском районе пройдут военно-спортивные игры, направленные на физическую подготовку и командное сплочение молодежи. Кроме того, казачьи образовательные программы охватят не менее пятисот юных казаков, способствуя передаче традиций и воспитанию ответственности.Особое место в конкурсной повестке занимает работа по увековечению памяти защитников Отечества. На основе данных, полученных в ходе поисковых экспедиций, на Воскресенском кладбище Саратова будет установлена стела тринадцати участникам Великой Отечественной войны. В Татищевском районе приведут в порядок мемориалы, а Ассоциация «Апрель» обеспечит содержание порядка двух тысяч воинских захоронений.