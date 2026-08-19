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Более 90 саратовских НКО получат грантовую поддержку

Новости
Более 90 саратовских НКО получат грантовую поддержку

 
На заседании комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы рассмотрели итоги ежегодного конкурса социальных проектов для некоммерческих организаций региона.
 
С докладом выступил первый заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики региона Денис Попонов. Он отметил, что в этом году по решению губернатора Романа Бусаргина грантовый фонд увеличен на 17% и составил 76,4 млн рублей. Максимальный размер гранта для организаций составил 900 тысяч рублей, для НКО с опытом работы менее одного года — 200 тысяч рублей. Победителями конкурса стали 91 некоммерческая организация, что является рекордным показателем за всю историю проведения конкурса.
 
В ходе заседания Денис Попонов подчеркнул растущую роль общественных организаций в реализации государственной политики:
 
«Конкурс социальных проектов – это работающий механизм, который позволяет некоммерческим организациям органично дополнять государственную инфраструктуру в решении важных социальных задач. Поддержанные инициативы напрямую влияют на качество жизни конкретных людей — ветеранов, молодежи, семей военнослужащих, жителей отдаленных районов. Мы видим качественный рост проектных заявок. В этом году проектные мероприятия охватят все муниципальные районы области. Наша задача — не просто выделить средства, но и обеспечить устойчивую работу проектных инициатив, которые напрямую влияют на жизнь граждан нашего региона».
 
Одним из самых востребованных направлений стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. В планах — масштабное обучение 150 специалистов-психологов, которые будут работать с ветеранами, а также оказание адресной помощи не менее чем 500 военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий. Эта работа будет организована на базе Ассоциации ветеранов СВО, Центра «С верой в жизнь!» и АНО «Кризис Групп». Отдельное внимание уделено информационной поддержке: Комитет семей воинов Отечества Саратовской области запускает серию подкастов, направленных на формирование устойчивого онлайн-сообщества, где семьи военнослужащих смогут получать актуальную информацию и взаимную поддержку.
 
Не менее значимым блоком стало патриотическое воспитание молодежи. В Краснопартизанском районе и на базе центра «Рубеж» запланирована модернизация музеев, что позволит сделать экспозиции более современными и интересными для подрастающего поколения. В Марксовском районе пройдут военно-спортивные игры, направленные на физическую подготовку и командное сплочение молодежи. Кроме того, казачьи образовательные программы охватят не менее пятисот юных казаков, способствуя передаче традиций и воспитанию ответственности.
 
Особое место в конкурсной повестке занимает работа по увековечению памяти защитников Отечества. На основе данных, полученных в ходе поисковых экспедиций, на Воскресенском кладбище Саратова будет установлена стела тринадцати участникам Великой Отечественной войны. В Татищевском районе приведут в порядок мемориалы, а Ассоциация «Апрель» обеспечит содержание порядка двух тысяч воинских захоронений.
 