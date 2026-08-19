В Саратовской области более 30 тысяч людей старшего возраста продвигают активное долголетие

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В Саратовской области продолжается реализация региональной программы «Активное долголетие», которая осуществляется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Ее главная цель – увеличение продолжительности здоровой жизни и продление активного периода жизни граждан старшего поколения. Об основных направлениях программы сегодня в прямом эфире в группах «Саратовская область» в социальных сетях рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.Заместитель министра подчеркнула, что ведется комплексная и системная работа, в которой задействованы ведомства различного уровня. Ее направления – от укрепления многопоколенной семьи и уважительного отношения к старшему поколению до охраны здоровья, реализации личностного потенциала, развития социальных услуг и формирования безопасной инфраструктуры.По линии министерства труда и социальной защиты ключевыми центрами притяжения для людей старшего возраста выступают комплексные центры социального обслуживания населения. На сегодняшний день в области действуют 39 таких центров, которые предоставляют социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, психолого-педагогические и социально-правовые услуги. В учреждениях социального обслуживания различного типа помощь ежегодно помощь получают около 70 тысяч жителей области пожилого возраста и инвалидов. Из них 37 тысяч человек обслуживаются на дому при содействии социальных работников. При этом более 30 тысяч представителей старшего поколения являются постоянными участниками мероприятий по активному долголетию – они занимаются физкультурой, посещают досуговые и просветительские мероприятия, находят новые увлечения и возможности для общения.Особое внимание уделяется здоровью граждан старше 65 лет, особенно проживающих в сельской местности. В рамках национального проекта организована доставка таких граждан в медицинские организации для профилактических осмотров и диспансеризации. Доставка осуществляется силами мобильных бригад с обязательным сопровождением специалистов. Ежегодно в медицинские учреждения и обратно доставляется порядка 16 тысяч человек, что позволяет своевременно выявлять заболевания и назначать необходимое лечение. Помимо этого, на базе всех 39 комплексных центров работают школы ухода, где родственников обучают основам ухода за тяжелобольными, а также действуют пункты проката технических средств реабилитации.«Активную роль в реализации программы играет движение «серебряных» волонтеров, которое объединяет порядка тысячи человек. Это удивительные люди, десятки лет отдавшие своей профессии, а сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают приносить пользу обществу. Своим личным примером «серебряные» волонтеры доказывают, что в любом возрасте можно оставаться востребованным, активным и интересным себе и окружающим», – подчеркнула Светлана Савочкина.Одним из самых любимых проектов старшего поколения стали «ДОЛГОлетние встречи», которые проводятся в регионе уже третий год. Проект призван объединять активных пенсионеров из разных районов области, давая им возможность интересно и с пользой проводить время, обмениваться опытом, заводить новые знакомства и участвовать в общественной жизни. В текущем году запланировано проведение 24 таких встреч в различных районах области.«Людям старшего поколения особенно важны общение, внимание и возможность вести активную, насыщенную жизнь. Программа «Активное долголетие» помогает находить новые увлечения, реализовывать себя и оставаться востребованными. Секрет долголетия – в дисциплине, внимании к себе и способности радоваться жизни», – резюмировала заместитель министра.